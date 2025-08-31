Villalibre renace como goleador y ya es pichichi de Segunda Después de dos malas temporadas en Primera, el «Búfalo de Gernika» encadena cuatro goles en tres partidos con el Racing y lidera la tabla de máximos artilleros

Aitor Echevarría Domingo, 31 de agosto 2025

El delantero gernikarra cedido por el Alavés ha resurgido con fuerza en el Racing de Santander y ya deja su huella en Segunda División. Con cuatro tantos en apenas tres jornadas, Asier Villalibre se ha convertido en el pichichi de la categoría, consolidando un regreso al gol tras un período de dudas y roles secundarios.

🦬 Llamen a Cabárceno, un búfalo anda suelto por El Sardinero y está DESATADO#RacingADCeuta #LaLigaHighlights https://t.co/NKrUtbwPRb pic.twitter.com/cQuUGyGFyz — Real Racing Club (@realracingclub) August 30, 2025

Ayer en El Sardinero vivió una tarde redonda: el Racing goleó 4-1 al Ceuta y consolidó un arranque de temporada espectacular (tres victorias en tres partidos) con pegada y frescura ofensiva. El ariete no falló a su cita con el gol y abrió el marcador en el minuto 9 gracias a otra asistencia de Iñigo Vicente, volviendo a mostrar esa conexión que ya tiene enamorada a la grada.

El encuentro contra el Albacete fue otro capítulo decisivo. Entró desde el banquillo en el segundo tiempo y firmó un doblete que resultó clave para remontar y llevarse el triunfo (2-3).

Este renacimiento de Villalibre llega en el momento justo. Se le veía relegado durante su paso por el Alavés, con minutos limitados y pocas alegrías; ahora, desde el Racing, ha encontrado el espacio para reencontrarse con su mejor versión.

Canales empieza fuerte

Peio Canales también ha irrumpido con fuerza en este inicio liguero. El centrocampista barrikarra, cedido por el Athletic, ha aprovechado la confianza de José Alberto López para asentarse en el once titular del Racing. En apenas unas jornadas ha mostrado personalidad en la medular, aportando criterio en la circulación y llegando con peligro al área rival. Su sociedad con Iñigo Vicente y Villalibre está dando resultados, y ya ha dejado alguna asistencia de gol y varias acciones que han encendido Santander.

Ese rendimiento no ha pasado desapercibido. El seleccionador le ha incluido en la última lista de la Sub-21, donde podría debutar en los clasificatorios para el Europeo de 2027. Será una doble recompensa para Canales, que en cuestión de semanas ha pasado de pelear por minutos en Segunda a vestir la camiseta de la Rojita.