El vídeo con el que el Barcelona se despide de Iñigo Martínez

Sábado, 9 de agosto 2025

Iñigo MartÍnez deja el Barcelona para fichar por el al Al Nassr. Tras dos años en la entidad blaugrana, el club ha querido agradecer la «profesionalidad, esfuerzo, dedicación y compromiso» del vizcaíno. Por ello, han publicado un vídeo en redes sociales del futbolista de Ondarroa.

Un vídeo en el que aparece festejando diferentes títulos con el Barcelona. El vizcaíno acabó la temporada con el triplete doméstico de Liga, Copa y Supercopa, los tres títulos de su carrera como culé.

En su primera temporada, todavía a las órdenes de Xavi Hernández, acumuló hasta 25 partidos, pero ha sido en esta última cuando se había hecho imprescindible a las órdenes de Hansi Flick, con 46 partidos. A pesar de ser unos de los referentes del equipo, Joan Laporta tiene que aligerar plantilla para alcanzar el 'far-play' financiero.