Beasain y Portugalete lo dejan todo por decidir en La Florida

Peru Olazabal Beasain Sábado, 31 de mayo 2025, 20:54

Beasain y Portugalete cumplieron este sábado con el guion esperado. Dos grandes plantillas, que además llegaban en un gran estado de forma a esta final vasca del play-off de ascenso a Segunda Federación, protagonizaron un encuentro regido por la igualdad, que se saldó con un justo empate (1-1). Tras un encuentro marcado por la combatividad de ambos, el billete a la gran final por el ascenso -ante el vencedor del grupo navarro- se decidirá el próximo fin de semana en La Florida.

Beasain Artetxe; Peral, Lazkano, Olasagasti (Borja López, min. 84), Sansinenea; Pita, Iriondo (Lizaso, min. 69), Zubillaga, Eizagirre; Mendia (Etxeberria, min. 89) y Bengoetxea. 1 - 1 Portugalete Ibon González; Capa, Álex Alba, Etxaniz, Alfaro; Quintana, Arzu (Cortezón, min. 81); Barrera (Crespo, min. 81), Iñaki Bilbao (Cuello, min. 66), Villar; Zorrilla (Okolo, min. 66). GOLES 0-1; Aimar Barrera (min. 51). 1-1; Sansinenea (min. 88)

ÁRBITRO Sudagar Antón amonestó a los locales Mendia (min. 45), Borja López (min. 90) y Bengoetxea (min. 90) y al visitante Alfaro (min. 90).

INCIDENCIAS 1.300 espectadores en Loinaz.

En un principio, pareció que los nervios hicieron mella por todo lo que había en juego. Sin riesgos, ni tampoco precisión y con mucha precipitación a la hora de elaborar cualquier acción en campo contrario, resultaba imposible ver ningún acercamiento con peligro durante el inicio de la primera mitad. Reinó la igualdad en ese primer tramo de choque. Ambas escuadras trataban de elaborar juego desde atrás, pero no encontraban espacios para superar líneas, optando por un juego directo que no dio sus frutos, en ninguno de los casos. Todo parecía quedar a expensas de aprovecharse de algún error del rival porque, durante la primera media hora de encuentro, el balón pasaba de unos a otros sin que ocurriera nada reseñable.

Todo era demasiado plano y predecible. Nadie lograba tocar esa nota discordante que descuadrara los planes del rival. También es cierto que, que no pasara demasiado, podía ser un guion que beneficiara más al Portugalete, por eso de jugar fuera y poder decidir la eliminatoria en La Florida, donde les vale el empate tras prórroga para obtener un billete para la final, gracias a su mejor clasificación en liga. La primera acción en la que pudo estrenarse el marcador no llegó hasta el minuto 32, cuando en un córner, Sansinenea buscó desde el segundo palo que uno de sus compañeros rematara a puerta vacía, pero el testarazo de Olasagasti no encontró puerta.

El Beasain dio un paso adelante al término de la primera parte, siendo mucho más dominador y trenzando varias jugadas para aproximarse a la portería que defendía Ibon González, pero la zaga portugaluja no tuvo fisuras, por lo que no vieron en peligro el empate en ningún momento. más allá que con un disparo lejano de Peral en el que el guardameta de los jarrilleros tuvo que meter la mano para repeler el esférico a saque de esquina. La única oportunidad de anotar de los portugalujos en el primer tiempo estuvo en las botas de Capa justo antes de irse a vestuarios, quien pudo rematar solo en el segundo palo una falta lateral, pero su remate ante el portero se le marchó muy alto.

Si el partido necesitaba algo de desequilibrio, esa cualidad define a la perfección al vertiginoso Aimar Barrera. El extremo de 22 años hizo de las suyas en el costado izquierdo, yéndose de su par y forzando un penalti claro. Pese a su juventud, tuvo la personalidad de encargarse él mismo de la pena máxima. No engañó a Artetxe con su lanzamiento, que le acertó el lado, pero no pudo detener el ajustado disparo de Barrera, que marcó y puso a los suyos en una posición muy ventajosa. Los de Bingen Arostegi estuvieron aguantando bien los constantes intentos de igualar el encuentro por parte de los vagoneros. Sin embargo, poco antes del tiempo de descuento, Sansinenea logró el empate de cabeza en un córner y lo deja todo por decidir en La Florida.