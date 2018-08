Carta abierta Silva deja la selección Después de 12 años con la absoluta, en la que ganó dos Eurocopas y el Mundial, comunica que deja el grupo tras 125 partidos y 35 goles RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Lunes, 13 agosto 2018, 19:03

Sorpresa. David Silva comunicó a través de una carta abierta en sus redes sociales que deja la selección española. Antes del Mundial de Rusia había explicado a los medios en Las Rozas que sería su última Copa del Mundo, aunque no había cerrado la puerta a llegar a la Euro 2020. «Ya tengo una edad (32 años) y este es mi último Mundial y me gustaría aprovecharlo. Me falta un golito en el Mundial», dijo en mayo rememorando los 12 años desde su debut ante Rumanía en 2006.

De este modo, el canario que con sus 35 goles en 125 partidos es el cuarto goleador histórico de España (cerca de Torres, que hizo 38 en 110 encuentros) se une a Gerard Piqué que el pasado sábado también comunicó su decisión de dejar La Roja y a Andrés Iniesta, que lo comunicó en el estadio de Luzhniki minutos después de la eliminación de España ante Rusia en los octavos de final del pasado torneo.

Gracias, suerte y hasta siempre! 🇪🇸 pic.twitter.com/mIM1k45pfg — David Silva (@21LVA) August 13, 2018

Antes de aquel partido fue la última que Silva compareció ante la prensa con «orgullo por ser uno de los veteranos y haber participado en esa gran etapa de la selección» en la que España dominó el mundo desde 2008 hasta 2012. «Lo hubiera firmando el primer día que vine en 2006, nadie se imagina ganar un Mundial y dos Eurocopas», explicaba un Silva que en suelo ruso no pudo ser esa piedra angular del juego de la selección que fue con Lopetegui: nadie jugó más partidos que él, era el encargado de ejecutar los golpes francos, córners y penaltis y explotó su faceta goleadora: diez tantos, de los cuales cinco fueron en la fase de clasificación (con otras cinco asistencias).

El torneo llegó después de una temporada complicada para el centrocampista del City, pese a que ha añadido su tercera Premier League a su palmarés. Ha pasado duros momentos por las complicaciones del embarazo de su pareja y el nacimiento de Mateo «de forma prematura extrema», pero el niño fue capaz de superarlo. «He aprendido a darle prioridad a cosas sencillas que antes no lo hacía, o a cambiar la perspectiva de vida. Te pasan cosas que te obligan a hacerlo», aseguró Silva que estuvo muchas semanas sin jugar ni entrenar para estar pendiente de su hijo.

Además de sus asistencias y su juego deja varios goles inolvidables, sobre todo dos en la Eurocopa: uno en las semifinales de 2008, completando una gran obra coral, y el que abrió la goleada (4-0) ante Italia en la final de la Eurocopa en Kiev en 2012.