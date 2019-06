Clasificatorios para la Eurocopa 2020 Rodrigo Moreno: «Que se me vincule con grandes equipos es algo que me enorgullece» Rodrigo Moreno posa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. / José Ramón Ladra El delantero del Valencia, un fijo en el ataque de la selección española, suena para varios de los grandes de Europa después de un final de temporada sobresaliente JOSÉ MANUEL ANDRÉS Madrid Jueves, 6 junio 2019, 00:02

Rodrigo Moreno es uno de los jugadores del momento en el fútbol español. Su nombre se vincula a muchos de los grandes clubes del continente europeo después de un sobresaliente final de temporada con el Valencia, con la doble guinda de la clasificación para la Champions y especialmente del título de la Copa del Rey, el primero del club che en más de una década. Al amparo de los muros de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, el delantero se refugia en el trabajo con sus compañeros de la selección española, ajeno al ruido exterior. Las heridas de guerra de una temporada extenuante -suma casi sesenta partidos entre Liga, Copa, Champions, Europa League y selección- se dejan notar sobre el hispano-brasileño. «Necesito descansar y me lo merezco», reconoce entre risas Rodrigo, al que ni el cansancio consigue borrar de la cara una radiante sonrisa. «Fue increíble, el recibimiento de la afición en Valencia...», rememora eufórico cuando se le pregunta por el título de Copa.

Antes de iniciar unas vacaciones ganadas a pulso, y quién sabe si también antes de cambiar de aires, tal y como se desprende de sus enigmáticas respuestas sobre el futuro, el que ya es un peso pesado de la selección en ataque afronta «con ilusión» el reto de dejar encarrilada la clasificación para la Eurocopa multisede del próximo año con un doble triunfo, mañana ante Islas Feroe y el lunes frente a Suecia en el Santiago Bernabéu.

-P: De nuevo en la selección, ¿tiene la sensación de haberse convertido ya en un fijo?

-R: Yo no diría fijo. Sí que me siento un jugador importante, ya que he tenido la posibilidad de venir en las últimas convocatorias, ya desde la etapa de Lopetegui y hasta ahora, con Luis Enrique también. Sé de la calidad del fútbol español y de la gran cantidad de buenos jugadores que hay actualmente y es un honor y un orgullo estar aquí. La trayectoria con el Valencia es lo que me está dando la posibilidad de venir con la selección. De todas maneras, sigue habiendo jugadores con más peso, auténticos referentes como Sergio Ramos, Busquets o Alba, que tienen muchos más partidos con la selección. Mi idea es siempre aportar al equipo, tanto en la banda como en la posición de '9'. Me siento muy cómodo con estos compañeros.

-Da la impresión de que se está formando un bloque en ataque con Asensio, Aspas, Morata, usted...

-Sí, me entiendo bien con Morata, con Aspas, con Asensio... Con todos ellos he coincidido en las categorías inferiores y nos conocemos desde hace años, desde que éramos muy jóvenes.

-Se abre una nueva etapa en la selección. ¿Es el momento definitivo para la consolidación de aquel bloque que logró el Europeo sub-21 en 2013?

-Sí, ahí están Morata, Iñigo Martínez o De Gea y otros jugadores como Thiago o Koke, que en esta convocatoria no están pero entran y salen de la selección. Estamos todos en una edad muy buena, 27 o 28 años. Es lógico que las etapas se acaben y comiencen otras nuevas, los jugadores no son para siempre y van surgiendo nuevas generaciones. Hemos vivido una etapa histórica y hay que darle valor, darse cuenta de lo difícil que es conseguir todo lo que se logró. Venimos de torneos que no han salido como hubiésemos querido pero ahora hay nuevas oportunidades.

-¿Cómo está siendo el trabajo con Robert Moreno en esta y en la anterior ventana de selecciones?

-El trabajo con Robert Moreno no deja de ser una continuación de lo que veníamos haciendo anteriormente. Al fin y al cabo es el mismo cuerpo técnico y Luis Enrique está al corriente de todo lo que se hace. No ha habido un cambio como cuando llega un nuevo entrenador.

-¿Cómo afectó a los jugadores la marcha de Luis Enrique antes del partido frente a Malta?

-No es fácil cuando surge una situación así, además antes de un partido, pero el equipo afrontó de la mejor manera posible el partido en Malta y al final consiguió los tres puntos en juego.

-En el horizonte inmediato aparecen ahora Islas Feroe y Suecia, ¿con el objetivo de encarrilar la clasificación para la Eurocopa?

-Nuestro objetivo ahora es hacer un seis de seis, como en la primera ventana de clasificatorios. El partido ante Islas Feroe puede parecer fácil, pero siempre digo que hay que tener cuidado con este tipo de rivales, en un campo de hierba artificial además. Son tres puntos importantes para nosotros y no podemos fallar. Luego el partido ante Suecia es muy motivador, frente a un buen equipo, con más tradición y que lo hizo bien en el último Mundial, y además en un escenario ilusionante como el Bernabéu.

-¿Es complicado afrontar estos dos partidos con la temporada ya acabada?

-La temporada ha sido durísima. Sesenta partidos con el equipo más otros diez con la selección. Estos partidos de junio con la selección son complicados porque nosotros al fin y al cabo hemos estado en competición hasta hace poco, pero hay compañeros que juegan en Inglaterra que llevan ya tres semanas sin disputar un partido. En cualquier caso, sabemos que el calendario es así y queremos irnos de vacaciones con el trabajo bien hecho.

Un futuro incierto

-Ya a nivel de club, ¿esperaban acabar una temporada tan dura así?

-Lograr la Copa del Rey con el Valencia ha sido increíble. El recibimiento de la afición desde el aeropuerto hasta el estadio, cómo se ha movilizado el valencianismo con la final... Era difícil imaginar que íbamos a terminar así la temporada, sobre todo por cómo empezamos y con los malos momentos que pasamos a lo largo del año. Hemos conseguido el gran objetivo del club con la clasificación para la Champions y hemos logrado un título para el club once años después.

-Respecto al futuro, ¿este título supone un fin de ciclo para Rodrigo Moreno?

-Llega el verano y se va a hablar y escribir mucho, pero yo estoy tranquilo y mi objetivo ahora son estos dos partidos con la selección y disfrutar de lo que hemos logrado esta temporada, de conquistar un título con el club y de la manera en que se vivió. Después de estos dos partidos sólo me apetece desconectar. Ha sido un año agotador, de un desgaste enorme para mí y lo que tengo claro es que en principio el día 15 de julio tengo que incorporarme con el Valencia.

-Suena para el Barça, el Atlético, la Roma, el Nápoles... ¿Cómo convive el futbolista con toda esa rumorología sobre su futuro?

-Con naturalidad. Es algo que forma parte de nuestra profesión, sinónimo de que las cosas se están haciendo bien a nivel individual y colectivo y algo que me enorgullece, pero uno tiene que seguir centrado en su trabajo. No es fácil estar aquí y hay que disfrutar de este momento y aprovechar los entrenamientos para seguir afianzándome aquí y después desconectar y descansar. Creo que lo necesito y me lo merezco (Risas).