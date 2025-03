El futbolista que se estrena con La Rojita: Julen Guerrero lo fichó por Instagram y se lo 'robó' a Francia

A. Mateos Viernes, 21 de marzo 2025, 13:51 Comenta Compartir

Eliezer Mayenda (Zaragoza, 2005) es un gran desconocido para el público español pero no tanto para el francés o el inglés. Este delantero, de ascendencia congoleña y togolesa, nació en Zaragoza pero se crió en la localidad industrial de Sochaux. Ingresó en la academia del equipo del pueblo y allí se formó como futbolista hasta que debutó con el primer equipo a los 16 años en la segunda división francesa. Él no lo sabía pero ese año desde España le siguieron muy de cerca.

El camino más fácil para Mayenda era jugar para Francia pero una conversación con Julen Guerrero, entonces seleccionador sub-17, lo cambió todo. «Me puse en contacto con él a través de Instagram. Le saludé y le pregunté por la posibilidad de que pudiera venir con nosotros a una concentración. Yo sabía que era nacido en Zaragoza, pero muchos futbolistas jóvenes que se crían en otro país ya juegan directamente con ese país. Le pregunté si tenía el pasaporte español en regla, si a él le encajaba venir con España y si había jugado con Francia. Me dijo que no y fue cuando vino al torneo de Algarve, que es muy importante. Y después me dijo que estaba encantado de venir con nosotros», cuenta Julen Guerrero a Ok Diario.

Mayenda nunca tuvo dudas de que camiseta escoger en caso de producirse una doble llamada. «Estoy encantado y orgulloso (de jugar con España). Estaba en el proceso de ir con Francia porque me quería el entrenador, pero nunca llegó a hablar conmigo... y entonces me llamó Julen Guerrero. (...) Le dije a mi club -el Sochaux- que lo mejor para mí era ir con España, porque nací allí y como siempre he dicho, cuando uno nace en España, se siente español. Es lo normal y lo entendieron bien», cuenta el protagonista en una entrevista a Marca.

Guerrero desvela que en su equipo técnico siempre se hacía seguimiento de los jugadores nacidos en España que residían por diferentes motivos en el extranjero. Mayenda era uno de ellos. «Veíamos su rendimiento a través de vídeos y decidimos convocarle tras comprobar lo que nos podía aportar». Ahora, dos años después de debutar con la sub-17, ha sido llamado a filas por Santi Denia. Esta tarde tiene la oportunidad de debutar con La Rojita, el último escalón antes de llegar a la absoluta.

Y por el momento lleva buen camino para lograr el objetivo. Hace dos años firmó por el Sunderland inglés, que pelea por el ascenso a la Premier League, y tras una cesión de un año en el Hibernian escocés, esta temporada la está rompiendo en Inglaterra. Lleva siete goles y cinco asistencias en treinta partidos y comparte vestuario con otros jóvenes prometedores como Jobe Bellingham, hermano del jugador del Real Madrid.

Guerrero se muestra sorprendido con la rápida evolución del futbolista. «Los jóvenes que asimilan los cambios rápidamente son los que crecen rápido. No es fácil tener que acostumbrarte a otra cultura, entrenadores, diferentes formas de jugar… Mayenda ha tenido un crecimiento muy rápido», asegura. El exentrenador de la sub-17 define al joven como un delantero «muy rápido que tiene potencia para encarar en el uno contra uno y cerca del área hace mucho daño». Además, añade, «es una persona humilde, tranquila, madura y que piensa mucho las cosas».