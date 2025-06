El gol por el que Nico saca pecho ante Lamine

Marina León Viernes, 6 de junio 2025, 18:55 | Actualizado 19:17h. Comenta Compartir

Nico Williams y Lamine Yamal han demostrado una vez más esa complicidad que les caracteriza, dentro y fuera del campo. Ambos se convirtieron en dos de los protagonistas de la victoria de la Roja este jueves en la semifinal ante Francia en la Liga de Naciones.

📹 𝗜𝗡𝗦𝗜𝗗𝗘 | Un día con Lamine Yamal.



Desde que se levanta por la mañana hasta que revienta el planeta fútbol por la noche ante Francia.



Pasamos 24 horas doradas con el jugador que está en boca de todos... y en nuestra @SEFutbol 😜.#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/cdxo1WC4AX — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 6, 2025

Este viernes, las redes sociales del combinado español han publicado un video en el que acompañan durante 24 horas al jugador del Barcelona, «desde que se levanta por la mañana hasta que revienta el planeta fútbol por la noche ante Francia», señalan. En un momento dado, están Lamine y Samu Omorodion en la habitación del hotel, entra Huijsen y se ponen a bailar. Unos segundos más tarde aparecen Nico y Fermin López. «Hermano, te has perdido el baile de Dean», le dice Yamal al pequeño de los Williams.

Los jugadores se sientan y continúan charlando. «¿Dónde estabas tú cuando metió Mikel?», le espeta Nico a Lamine, refiriéndose al gol decisivo de Merino en el minuto 93 contra Países Bajos, en el partido de ida de cuartos de final, en una jugada de Williams con Lamine en el banquillo. «Ya, pero, ¿quién mete en el partido de vuelta? yo, ¿quien mete contra Francia? yo», se defiende su amigo entre risas. «Espera, espera... ¿y quién marca el gol de la final de la Eurocopa?», añade Nico levantándose de la silla de un salto, antes de celebrar con un «golazo ¡Síii!»

La publicación recoge otros momentos y anécdotas previos al encuentro ante Francia, como por ejemplo, lo que comió Lamine antes del partido: «huevos revueltos, pan y fruta», señala. Sobre cómo vive un momento crucial como este, desvela que se lo toma «como un día normal, intento pasarlo con mis amigos». Las conversaciones con su familia son un pilar importante. «Mi madre me dice 'mucha suerte', 'que no te hagan daño'... lo típico de las madres», cuenta. «Yo me lo tomo como un partido normal y hago las tonterías de siempre», dice.

Lamine desvela a cámara que todo lo que ha vivido con la Selección es «muy bonito», y recuerda el partido ante Francia, del que guarda «un buen recuerdo». También cuenta que antes de ganar la Eurocopa nadie tenía a España entre los candidatos «y ahora nos tienen como candidatos a todo. La gente nos pregunta por el Mundial y falta un año», explica. «Es algo bonito el que todas las selecciones quieran tener el respeto del resto. Ahora lo difícil es mantener ese respeto, que nos vean como candidatos y sobre todo ganar, que es lo más importante», añade.