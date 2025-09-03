El Zamora, complicado rival para el Amorebieta en Copa Federación

Fernando Romero Miércoles, 3 de septiembre 2025, 21:42 Comenta Compartir

La fortuna le ha sido esquiva al Amorebieta en el sorteo de la primera ronda de la fase nacional de la Copa Federación, celebrado este miércoles en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Regido por criterios de proximidad, dos eran los rivales a esquivar por los de Urritxe: el Ourense y el Zamora, ambos de Primera Federación. En su mismo bombo, rivales considerados más asequibles como el Bergantiños, el Estradense, Marino de Luanco, Covadonga y Laredo, el deseado por su cercanía. Pero ese deseo se truncado a las primeras de cambio. La primera bola en salir, la del cuadro blanquirrojo. La segunda, la de los zornotzarras.

Así, a los de Aitor Zulaika no sólo les tocará bailar con la más fea, sino que también deberán afrontar esta eliminatoria a partido único lejos de casa. El duelo se disputará en el estadio Ruta de la Plata el próximo miércoles, 10 de septiembre, en horario aún por confirmar.

No será nada sencillo, por tanto, el inicio del camino del Amorebieta en su lucha por alcanzar una de las cuatro plazas que dan opción a disputar la Copa del Rey ante un Primera División en Urritxe. Bastaría con llegar a semifinales. O lo que es lo mismo, superar tres eliminatorias, que se irán sorteando una por una, tratando de seguir en la medida de lo posible esos criterios de proximidad geográfica.

Precedentes

Pero para eso, los de Aitor Zulaika deberán dejar en la cuneta a un Zamora de Primera Federación y mucho más rodado tanto en lo físico como en lo deportivo. Los de Juan Sabas ya han arrancado la competición -lo hicieron con un empate sin goles contra el Celta Fortuna ante su afición-, mientras que el Amorebieta afronta este domingo su estreno liguero, en Urritxe ante el Real Unión.

En las filas zamoranas, milita un viejo conocido de la hinchada zornotzarra como es Markel Lozano. El mediocentro ha llegado este verano al Ruta de la Plata desde la Ponferradina. Del lado contrario, el defensa Julen Castañeda, ahora en el Amorebieta, regresará a la que fue su casa durante las últimas dos temporadas.

Los últimos precedentes del Amorebieta con el Zamora no invitan demasiado al optimismo. El curso pasado, con ambos equipos en Primera RFEF, el conjunto de Juan Sabas no dio opción a los azules. En la primera vuelta, con Julen Guerrero en el banquillo, el Zamora le endosó la goleada más contundente de todo el curso. Un contundente 5-0 en un partido para olvidar de los vizcaínos. Ya en la segunda vuelta, en Urritxe, los de Juan Sabas golpearon de nuevo, logrando el triunfo por 0-2 que fue prácticamente la sentencia definitiva para el descenso de los azules.