El Sestao River empata en casa del líder

Utebo FC 0-0 Sestao River ·

Las tablas frente al Utebo siguen dejando igualados a puntos en la cabeza de la clasificación a ambas escuadras, junto al Tudelano y el Real Unión

Peru Olazabal

Domingo, 7 de diciembre 2025, 19:39

El Sestao River no pudo dar caza al liderato en Santa Ana. El inexpugnable estadio del Utebo acogió un duelo entre los dos primeros clasificados, ... deseosos de dar un gran golpe sobre la mesa. Se quedaron con las ganas. El cuadro verdinegro, mermado por las lesiones que ha sufrido en las últimas semanas en la zona ofensiva, no vio puerta ante los zaragozanos. Sin embargo, volvió a hacer gala de su fortaleza defensiva, dejando su portería imbatida por novena ocasión esta campaña y así obtener un valioso empate (0-0). Este resultado hace que sigan igualados en la cabeza de clasificación al Utebo, Sestao River y el Tudelano, aunque se les une también el Real Unión. Todos están con 27 puntos, separados únicamente por el golaveraje.

