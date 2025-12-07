El Sestao River empata en casa del líder

El Sestao River no pudo dar caza al liderato en Santa Ana. El inexpugnable estadio del Utebo acogió un duelo entre los dos primeros clasificados, ... deseosos de dar un gran golpe sobre la mesa. Se quedaron con las ganas. El cuadro verdinegro, mermado por las lesiones que ha sufrido en las últimas semanas en la zona ofensiva, no vio puerta ante los zaragozanos. Sin embargo, volvió a hacer gala de su fortaleza defensiva, dejando su portería imbatida por novena ocasión esta campaña y así obtener un valioso empate (0-0). Este resultado hace que sigan igualados en la cabeza de clasificación al Utebo, Sestao River y el Tudelano, aunque se les une también el Real Unión. Todos están con 27 puntos, separados únicamente por el golaveraje.

Utebo FC Chanza; Sanchís, Guti, Meseguer, Mario Álvarez (Álex Rodríguez, min. 73); Leiton (Marín, min. 70), Beitia (Diego López, min. 86); Bouba (Alberca, min. 73), Cotos (Pedrosa, min. 70), Diego Suárez; Juan Delgado. 0 - 0 Barakaldo CF Iru; Etxeberria, Montero, Argente, Rojo; Sarriegi, Erdozia; Ieltxu García (Jorge García, min. 71), Lamadrid, Seguín (Madrazo, min. 71); Pradera (Laka, min. 71). ÁRBITRO Ignacio Bordons, del colegio madrileño, amonestó a los locales Mario Álvarez (min. 53)y Juan Delgado (min. 77) y a los visitantes Seguín (min. 22), Lamadrid (min. 57) y Rojo (min. 68).

Los primeros compases del encuentro fueron de mero tanteo. Se notaba que había mucho en juego y que ninguno de los dos equipos quería tomar riesgos. En el primer cuarto de hora de envite, primaron los duelos y las disputas, sin que hubiera apenas acercamientos a las áreas. Así fue hasta que, en el minuto catorce, Camilo Leiton le hizo un roto a la zaga sestaotarra con una conducción y un pase al hueco que dejó solo a Juan Delgado ante Jon Iru. El delantero del cuadro aragonés remató con todas las opciones posibles para marcar. Sin embargo, el guardameta vizcaíno se hizo grande y realizó una parada providencial para evitar que los suyos se pusieran pronto por detrás. Fue la única acción de peligro de un primer tiempo en el que reinó la igualdad y la ausencia de fútbol de ataque.

El Sestao River tuvo mucha más presencia tras el paso por vestuarios. De hecho, su primera oportunidad para marcar llegó en el minuto 49. Diego Lamadrid se aprovechó del rechace de un disparo previo de Erdozia para rematar al primer toque, pero Chanza estuvo atento para repeler el peligro. No obstante, el Utebo no tardó mucho en reaccionar y también tuvo las suyas para estrenar el marcador. En minuto 65, el travesaño repelió un tiro certero de Bouba que podía haber sido un tanto de bella factura. Solo tres minutos después, Iru hizo una doble intervención a raíz de una falta lateral de los locales. Volvió a estar muy acertado el 'Zamora' de Segunda Federación, que ha encajado solo siete dianas en catorce partidos.

En el tramo final, el conjunto dirigido por Aitor Calle apretó los dientes y trató de obtener lo que habría sido un muy valioso triunfo in extremis. Ander Laka y Diego Lamadrid protagonizaron grandes opciones para brindar la victoria a los sestaotarras, pero Jorge Chanza pudo desviarlos para que siguiera imperando el empate hasta que el colegiado decretase el final del encuentro. De este modo, Utebo, Sestao River, Real Unión y Tudelano quedan empatados en lo más alto de la tabla, con 27 puntos. La pugna por el liderato no puede estar más disputada.