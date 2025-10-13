El Sestao River concede su primera derrota de la temporada

Peru Olazabal Lunes, 13 de octubre 2025, 19:37 Comenta Compartir

El Sestao River no atraviesa un buen momento. Los sestaotarras cumplieron con las altas expectativas puestas en ellos durante las primeras tres jornadas, en las que sumaron siete de nueve puntos posibles. Sin embargo, en las últimas semanas, se han desinflado y ese ritmo de puntuación ha bajado considerablemente. No pasaron del empate ante el Náxara (0-0) ni frente al Deportivo Alavés B (1-1). Para más inri, este pasado domingo, concedieron su primera derrota de la temporada contra el Tudelano en Las Llanas (1-2).

El partido ante el cuadro navarro comenzó cuesta arriba. Iñigo Alayeto, que hace dos campañas militó en las filas verdinegras, cumplió con la ley del ex en solo diez minutos, en posible fuera de juego. Entonces, los locales se pusieron el mono de trabajo y trataron por todas las vías devolver la igualdad. «En la primera parte hemos sido infinitamente superiores al rival, creo que ha sido de las primeras partes en las que más ocasiones hemos generado», señaló Aitor Calle. Esta vez el acierto de cara a portería no les acompañó y se fueron por detrás al descanso.

Nada más iniciarse la segunda mitad, Asier Benito estableció las tablas de nuevo aprovechándose de un error del rival. No se conformaban los sestaotarras, que cogieron el balón rápido de las redes para tratar de dar la vuelta a la situación. No obstante, muy pronto todo se volvió a torcer. Prácticamente en la siguiente acción, una mala entrega de Jon Madrazo la volvió a aprovechar Iñigo Alayeto para convertir el 1-2 definitivo, que significaba la primera derrota del River esta campaña.

«A partir de ahí, todo lo que hemos querido intentar ha sido fruto de la frustración, de las prisas, nos ha entrado la ansiedad, las decisiones arbitrales nos han desquiciado a todos...ha sido un quiero y no puedo y ellos, al revés, han dado toda una lección de cómo sostener un resultado», comentó el técnico de los verdinegros. Calle criticó la actuación de la trencilla. «Las decisiones arbitrales han condicionado totalmente el partido, las amarillas nos han condicionado», indicó.

Tres partidos consecutivos sin ganar

Asimismo, concluyó que «solo ha habido un equipo que ha querido ganar este partido, que hemos sido nosotros, pero la realidad es que se lo ha llevado el rival». De este modo, el cuadro vizcaíno acumula tres partidos consecutivos sin ganar y cae hasta la octava plaza. Están a un solo punto de los puestos de play-off, pero ya son cuatro los que le distancian de la primera posición que ocupa el Utebo, que supera por golaveraje a la UD Logroñés, con los mismos puntos. El próximo rival de los sestaotarras es el Real Unión, el sábado a las 19:00 horas en el Stadium Gal.