Okolo decide el derbi para un Gernika que mira arriba

Nekane Ibarrondo Sábado, 11 de octubre 2025, 22:15

Un tanto de Okolo cuando el partido encaraba su recta final decidió el reñido derbi entre el Gernika y el Amorebieta. El encuentro se disputó en el anexo de Urbieta, un campo de pequeñas dimensiones donde mandan las segundas jugadas y en el que la escuadra gernikarra se adaptó de mejor que el conjunto azul.

En la primera jugada, Kortazar centró desde la izquierda y Baqué con su cuerpo llevó el balón al larguero. Fue la primera ocasión de un Gernika que buscaba sorprender pronto. El Amorebieta se fue estirando poco a poco. Marwane disparó desde la frontal del área. Y Mendibe más tarde. Los visitantes le tomaban el pulso al derbi vizcaíno y San Nicolás detuvo el remate de cabeza de Torrico al saque de una falta.

El conjunto de Aitor Zulaika estuvo cerca del gol, pero el cancerbero del Gernika despejó el esférico. Herri, en el otro lado del campo, buscó sorprender a Altamira en el primer palo. En una rápida contra Arzalluz también intentó superar a San Nicolás por arriba en la réplica del Amorebieta. El derbi estaba muy equilibrado. El dominio era alterno y nadie quería arriesgar demasiado.

En la segunda parte, el Gernika estuvo mejor que su rival. Baqué, nada más comenzar, estrelló otra vez el esférico en el larguero. Era otro serio aviso de la intención de los anfitriones. En una contra visitante, Julen Castañeda llegó hasta la zona de peligro, pero Zorrilla no supo aprovechar la asistencia de su compañero. Un balón al área prolongado por Berasaluce de cabeza preludió el 1-0. Okolo recogió el cuero, se revolvió con habilidad dentro del área y batió a Altamira.

