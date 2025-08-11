Muere Urtzi Gutiérrez, jugador del Sestao River, a los 7 años

Leire Moro Lunes, 11 de agosto 2025, 14:26 | Actualizado 14:55h. Comenta Compartir

El Sestao River Club ha anunciado que el jugador Urtzi Gutiérrez ha fallecido a los 7 años. «Todos los que formamos el Sestao River Club estamos devastados tras el fallecimiento de nuestro jugador Urtzi Gutiérrez», escriben en sus redes sociales.

Urtzi era parte de nuestra Eskola 2018 y el vacío que deja es inimaginable para todos sus compañeros, entrenadores y el club en general.



Queremos mandar… pic.twitter.com/zaaNGHwovY — Sestao River Club (@SestaoRC) August 11, 2025

El club ha querido expresar su pesar y dar el pésame a sus padres, su hermana y el resto de la familia. «Urtzi era parte de nuestra Eskola 2018 y el vacío que deja es inimaginable para todos sus compañeros, entrenadores y el club en general», ha expresado el Sestao River.

Este miercoles, el club rendirá homenaje a su jugador. Antes del comienzo del partido de Copa Federación en Las LLanas, se guardará un minuto de silencio en su memoria.