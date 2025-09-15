El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

David Arredondo persigue a Dani Fernández durante el Basconia-SD Logroñés. SD Logroñés
Segunda Federación

Los más jóvenes se hacen un hueco en el Basconia

En el partido del pasado sábado, jugaron un total de ocho jugadores todavía en edad juvenil, de entre 17 y 18 años

Peru Olazabal

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:07

El Basconia volvió a sumar un punto más a su casillero en un nuevo exigente reto, ante otro de los grandes 'cocos' del grupo, como ... es la SD Logroñés. Si ante el Utebo desperdiciaron una ventaja de dos goles, concediendo el 2-2 definitivo en el tiempo de descuento, esta vez la trama fue muy distinta. El Basconia volvió a quedarse con la miel en los labios, ya que Kike Royo evitó el gol de los basauritarras en el minuto 84, parándole un penalti a Marcos Goñi. Aunque también cabe mencionar que el colegiado anuló un gol por fuera de juego a los riojanos en el tiempo de descuento. De todos modos, esto fue diferente por la ausencia de goles. El resultado fue de 0-0.

