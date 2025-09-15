Los más jóvenes se hacen un hueco en el Basconia

El Basconia volvió a sumar un punto más a su casillero en un nuevo exigente reto, ante otro de los grandes 'cocos' del grupo, como ... es la SD Logroñés. Si ante el Utebo desperdiciaron una ventaja de dos goles, concediendo el 2-2 definitivo en el tiempo de descuento, esta vez la trama fue muy distinta. El Basconia volvió a quedarse con la miel en los labios, ya que Kike Royo evitó el gol de los basauritarras en el minuto 84, parándole un penalti a Marcos Goñi. Aunque también cabe mencionar que el colegiado anuló un gol por fuera de juego a los riojanos en el tiempo de descuento. De todos modos, esto fue diferente por la ausencia de goles. El resultado fue de 0-0.

Bittor Llopis tuvo que llevar a cabo varias modificaciones en el once. Al igual que en la primera jornada, Iker Monreal, Javi Sola y Gaizka Alboniga-Menor promocionaron con el Bilbao Athletic. Una lista a la que se sumaron Eghosa Nomayo y Aritz Conde. Estos dos fueron titulares en la jornada inaugural con el Basconia. Gozaron de minutos en el segundo equipo rojiblanco y ambos completaron una buena actuación. Superaron las expectativas. Fue el debut para el lateral izquierdo de origen nigeriano. Mientras que el extremo donostiarra de 19 años ya había jugado un partido en Primera Federación el curso pasado.

Éstos fueron sustituidos en el Basconia por Adrián Lekuna e Iker Quintero en esa banda izquierda. Además, las otras dos novedades en el once fueron Egoitz Hernández y Ander Peciña, en detrimento de Selton Sued y Marcos Goñi. Simón García, Dani Pérez, David Osipov, Telmo Zarandona, David Arredondo, Diego Fernández e Igor Oyono repitieron titularidad. Entre todos ellos y los cinco cambios que introdujo desde el banquillo, la mitad de los futbolistas que comparecieron en Artunduaga frente a la SD Logroñés, son de edad juvenil: Simón García (2007), Telmo Zarandona (2007), Egoitz Hernández (2008), Iker Quintero (2008), Igor Oyono (2008), Álex Carril (2007), Ander Expeleta (2008) y Manex Lozano (2007).

De todos ellos, solo Egoitz Hernández y Ander Ezpeleta tienen ficha en el Juvenil División de Honor. El resto son jugadores del Basconia a todos los efectos. Un equipo el basauritarra en el que reina la juventud. El más mayor en jugar el pasado sábado fue David Osipov, de veinte años (2005). El resto son nacidos en 2006: Dani Pérez, Adrián Lekuna, David Arredondo, Diego Fernández, Ander Peciña, Danel Belategi y Marcos Goñi. De este modo, la edad media de los 16 futbolistas que jugaron fue de 18,2 años. Supera justo la mayoría de edad. Fácilmente podría tratarse de la media de edad de un equipo juvenil. Pese a su juventud, ha ha sido capaz de competir ante dos equipos punteros de Segunda RFEF.