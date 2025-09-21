El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ieltxu García ha firmado cuatro goles en dos partidos en liga esta temporada. Sestao River
Segunda Federación

Ieltxu García vuelve a liderar al Sestao River hasta la victoria

SD Ejea 0-2 Sestao River ·

El conjunto verdinegro firma se segundo triunfo consecutivo gracias a un nuevo doblete del atacante vizcaíno de 21 años

Peru Olazabal

Domingo, 21 de septiembre 2025, 17:05

Ieltxu García fue una de las grandes sensaciones de la jornada inaugural de Segunda Federación. El delantero de Sodupe de 21 años fue determinante en el empate que acabó concediendo en el tramo final el Sestao River a domicilio ante el Alfaro, anotando los dos tantos de los suyos (2-2). Los verdinegros afrontaban este domingo su segunda visita de esta campaña, donde se debían medir al Ejea. Pues bien, el joven vizcaíno volvió a hacer de las suyas para otorgar al conjunto de Aitor Calle la segunda victoria consecutiva y la primera como visitantes.

El joven canterano del Athletic desequilibró un partido muy igualado. Antes del descanso, estrenó el marcador aprovechando un error de la zaga de la rival. Los sestaotarras supieron dormir el partido y controlar la situación sin pasar demasiados riesgos. Así fue hasta que, en el tiempo de descuento, el propio Ieltxu García provocó un penalti que se encargó de lanzar él mismo para sentenciar el encuentro y firmar un nuevo doblete. Así, el de Sodupe suma ya cuatro dianas en tres encuentros, que sirven a los de la Margen Izquierda para sumar siete puntos de nueve posibles y ocupar el segundo puesto de la clasificación.

SD Ejea

Dorronsoro; Mario Sánchez (Turmo, min. 84), Leiza (Muñi, min. 57), Chica, Hakim, Javi Díez (Conte, min. 66), Iglesias, David Álvarez, Juanan (Arantegui, min. 84), Pablo Agustin (Baaqi, min. 66) y Dabo.

0

-

2

Sestao River

Iru; Etxeberria, Montero, Barandiaran, Argente (Barbarín, min. 76); Lamadrid, Laka (Erdozia, min. 76) (Del Río, min. 90); Ieltxu García, Jorge García (Sarriegi, min. 62), Rojo; Asier Benito (Madrazo, min. 62).

  • GOLES 0-1; Ieltxu García (min. 40). 0-2; Ieltxu García (min. 89).

  • ÁRBITRO Albert Manrique amonestó a los locales Dabo (min. 57), Dorronsoro (min. 82), Juanan (min. 84) y Muñi (min. 90) y a los visitantes Jorge García (min. 29), Argente (min. 59) y Sarriegi (min. 71) y expulsó a a Iglesias por doble amonestación (min. 83 y min. 89).

