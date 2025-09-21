Ieltxu García vuelve a liderar al Sestao River hasta la victoria

Peru Olazabal Domingo, 21 de septiembre 2025, 17:05 Comenta Compartir

Ieltxu García fue una de las grandes sensaciones de la jornada inaugural de Segunda Federación. El delantero de Sodupe de 21 años fue determinante en el empate que acabó concediendo en el tramo final el Sestao River a domicilio ante el Alfaro, anotando los dos tantos de los suyos (2-2). Los verdinegros afrontaban este domingo su segunda visita de esta campaña, donde se debían medir al Ejea. Pues bien, el joven vizcaíno volvió a hacer de las suyas para otorgar al conjunto de Aitor Calle la segunda victoria consecutiva y la primera como visitantes.

El joven canterano del Athletic desequilibró un partido muy igualado. Antes del descanso, estrenó el marcador aprovechando un error de la zaga de la rival. Los sestaotarras supieron dormir el partido y controlar la situación sin pasar demasiados riesgos. Así fue hasta que, en el tiempo de descuento, el propio Ieltxu García provocó un penalti que se encargó de lanzar él mismo para sentenciar el encuentro y firmar un nuevo doblete. Así, el de Sodupe suma ya cuatro dianas en tres encuentros, que sirven a los de la Margen Izquierda para sumar siete puntos de nueve posibles y ocupar el segundo puesto de la clasificación.

SD Ejea Dorronsoro; Mario Sánchez (Turmo, min. 84), Leiza (Muñi, min. 57), Chica, Hakim, Javi Díez (Conte, min. 66), Iglesias, David Álvarez, Juanan (Arantegui, min. 84), Pablo Agustin (Baaqi, min. 66) y Dabo. 0 - 2 Sestao River Iru; Etxeberria, Montero, Barandiaran, Argente (Barbarín, min. 76); Lamadrid, Laka (Erdozia, min. 76) (Del Río, min. 90); Ieltxu García, Jorge García (Sarriegi, min. 62), Rojo; Asier Benito (Madrazo, min. 62). GOLES 0-1; Ieltxu García (min. 40). 0-2; Ieltxu García (min. 89).

ÁRBITRO Albert Manrique amonestó a los locales Dabo (min. 57), Dorronsoro (min. 82), Juanan (min. 84) y Muñi (min. 90) y a los visitantes Jorge García (min. 29), Argente (min. 59) y Sarriegi (min. 71) y expulsó a a Iglesias por doble amonestación (min. 83 y min. 89).