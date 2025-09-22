Ieltxu García brilla en el Sestao River, máximo goleador de la Segunda RFEF

Peru Olazabal Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:01 Comenta Compartir

Hablar de una de las mayores sensaciones que ha dejado este arranque de Segunda Federación es hacerlo de Ieltxu García. Tras militar los anteriores tres cursos en un escalón inferior, su estreno en esta cuarta categoría nacional no puede ser más prometedor. El de Sodupe debutó con los verdinegros en Liga firmando un doblete que sirvió a los suyos para que empataran ante el Alfaro a domicilio (2-2). En su primer partido en Las Llanas, no vio puerta frente al Deportivo Aragón, pero cuajó una buena actuación, siendo determinante en la punta de ataque.

Pues bien, este pasado domingo, Ieltxu García volvió a brillar con luz propia. En el minuto 40, fue el más listo de la clase para anticiparse a un intento de entrega de un defensor rival a su portero. Metió el pie y fue capaz de estrenar el marcador antes del descanso. En el segundo tiempo, ya entrado el tiempo de descuento, hizo gala de su velocidad inagotable dirección portería, forzando un penalti al ser zancadilleado en el área contraria. Pese a su juventud, cogió galones para lanzar la pena máxima y la convirtió con un disparo que se coló por la escuadra. Hizo un nuevo doblete para que su equipo venciera por 0-2 al Ejea.

De este modo, cuatro de los seis goles de los sestaotarras son obra del atacante vizcaíno. Su incidencia es enorme para que el Sestao River sea actualmente segundo clasificado, solo por detrás de un Utebo que le supera por un gol de diferencia. Solo Ieltxu García ha marcado más goles en estas tres primeras jornadas ligueras que ocho equipos íntegros del grupo. Únicamente Utebo (8), Alfaro (6), Ejea (5) y Gernika (5) le superan.

Máximo goleador

Asimismo, en el plano individual, esas cuatro dianas en tres partidos le convierten en el máximo artillero del grupo. Solo le sigue de cerca Óscar Jimenez, del propio Ejea, con tres tantos. Aunque no pudo jugar este último choque ante los verdinegros. No solo eso, si no que también está en lo más alto de la tabla de goleadores de toda la Segunda Federación. Solo le igualan Marc Marruecos, del Bergantiños en el grupo 1; Jaume Tovar, del Atlético Baleares en el grupo 3; y Jaime Barroso, del Real Madrid C en el grupo 5.

El impacto del vizcaíno es sorprendente, ya que se supone que todavía se debería estar adaptando a una categoría nueva para él. Ieltxu García se ha formado en las categorías inferiores del Athletic desde que tenía solo once años. A sus 18, dio el salto al fútbol senior con el Basconia, en Tercera Federación. En su primera temporada, disputó 22 encuentros y anotó dos goles.

En la siguiente, tuvo poca participación con los basauritarras durante la primera vuelta, por lo que en enero fue cedido al Portugalete. En total, jugó participó en 21 encuentros, firmando tres dianas. El curso pasado militó cedido en el Leioa y fue en Sarriena donde explotó su faceta anotadora, con trece goles. Ahora, ya desvinculado del Athletic, Ieltxu García no acusa el salto de categoría.