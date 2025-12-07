El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen de un choque anterior. Gernika
Segunda Federación

Un gol cerca del final de Okolo mantiene al Gernika en la puja por el playoff

La victoria rompe la serie de tres partidos sin ganar del cuadro dirigido por Jabi González

Nekane Ibarrondo

Domingo, 7 de diciembre 2025, 22:40

A veces, la insistencia tiene premio. Y esa recompensa la consiguió el Gernika, que venció por 1-0 a la Mutilvera en un partido en ... el que fue superior a su rival, pero en el que tuvo que esperar hasta el minuto 85 para plasmar esa superioridad en el marcador. El gol de Okolo le dio tres puntos que rompen la serie de tres partidos sin ganar y refuerzan las opciones de playoff del cuadro de Jabi González.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

