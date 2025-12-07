Un gol cerca del final de Okolo mantiene al Gernika en la puja por el playoff

A veces, la insistencia tiene premio. Y esa recompensa la consiguió el Gernika, que venció por 1-0 a la Mutilvera en un partido en ... el que fue superior a su rival, pero en el que tuvo que esperar hasta el minuto 85 para plasmar esa superioridad en el marcador. El gol de Okolo le dio tres puntos que rompen la serie de tres partidos sin ganar y refuerzan las opciones de playoff del cuadro de Jabi González.

Gernika San Nicolás; Lorente, Berasaluce, Beñat Gómez; Agirrezabala, Kortazar (Zugazaga, min. 74); Fruniz, Vélez (Arberas, min. 90), Agirre (Izan, min. 62), Morales (Auzokoa, min. 74); y Okolo. 1 - 0 Mutilvera Ojer; Hugo Terés, Lizarraga, Pablo Grande; Biesa (Arocena, min. 62), Tiago; Banzo (Bujanda, min. 62), Aranguren (Roldán, min. 71), Xabi Goñi (Goiko, min. 82), Roncal; y Telletxea (Ardanaz, min. 62). Gol: 1-0 Okolo (min. 85).

Árbitro: Calvo Martínez (Comité riojano). Amonestó con cartulina amarilla a los jugadores del Gernika Beñat Gómez, Lorente y Agirre; y a los futbolistas de la Mutilvera Pablo Grande, Aranguren, Tiago y Roldán.

Incidencias: Urbieta, ante 450 espectadores.

La contienda empezó con ambas escuadras alternándose la posesión de la pelota. Sin embargo, pronto comenzó a agarrar el timón del choque el Gernika, que dispuso de las primeras ocasiones del choque. Ojer tuvo que intervenir, por primera vez, a un lanzamiento directo de falta realizado por Agirre. El plan de la Mutilvera era claro: estar bien agrupado, con las líneas juntas y en alguna jugada aislada o en un contraataque, sorprender al conjunto gernikarra.

Morales, que recibió el esférico de espaldas a portería, se giró para deshacerse de su contrincante y disparó, pero su chut se marchó desviado. A partir de esa acción del cuadro vizcaíno, el partido entró en una fase brusca en la que el árbitro paró el encuentro en varias ocasiones para amonestar a varios de los protagonistas.

En la segunda parte, la escuadra navarra salió con intención de mandar y de crear peligro sobre el área de San Nicolás. Sin embargo, duró poco ese ímpetu. A partir del cuarto de hora de la reanudación, el Gernika volvió a someter al elenco de Álvaro Garrido. En este tramo de la contienda, los entrenadores de ambos equipos realizaron el consiguiente carrusel de cambios. Uno de ellos, la entrada de Zugazaga por Kortazar, por molestias físicas.

El conjunto que adiestra Jabi González siguió insistiendo, aunque sin ser capaz de materializar las continuas llegadas ante la meta de Ojer, situación que cambió en el minuto 85. Okolo, atento en el área chica, estuvo acertado para empujar la pelota dentro de la portería y dar valor al centro servido desde la derecha. El 1-0 desató la alegría entre los aficionados presentes en Urbieta y entre los integrantes del banquillo del conjunto gernikarra, que salieron a celebrar el tanto efusivamente.

Tras la diana obtenida, el elenco de Jabi González mantuvo el mismo plan y fue a por el segundo tanto. Fruniz, con un disparo desde fuera del área, pudo ampliar la ventaja, pero Ojer realizó una buena parada. Cuando el encuentro estaba a punto de concluir, el Mutilvera dispuso de una última oportunidad, aunque el chut de Goiko se fue algo desviado de la meta defendida por San Nicolás.