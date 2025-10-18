La estrategia le da una sufrida victoria al Amorebieta

El Amorebieta camina con paso firme en Urritxe, donde cosechó su tercera victoria consecutiva tras imponerse no sin sufrimiento al potente UD Logroñés. Los azules ... encontraron en el balón parado un enorme aliado para hacerse con tres puntos que les colocan mirando hacia la zona noble. Y es que sus dos goles llegaron en saques de esquina. Sin embargo, el empuje riojano, que acabó con un jugador menos, hizo sufrir más de la cuenta a la afición zornotzarra, que respiró aliviada tras el pitido final.

Azules y rojiblancos entraron con muchas precauciones al partido, sin fiarse demasiado uno del otro y más preocupados por salvaguardar sus espaldas que por buscar la portería rival. Tuvo algo más el balón el UD Logroñés, pero siempre lejos de posiciones de peligro. El juego se desarrolló durante buena parte del primer acto en la zona ancha, donde ambos acumulaban muchos efectivos.

Amorebieta Altamira; Ceballos, Entrecanales, Odei, Castañeda; Mendibe, Marouane (Tienza, 57'), Elías (Asier Sánchez, 76'), Arzalluz (Hernaiz, 89'); Reka (H. Rodríguez, 57'), Torrico (Zorrilla, 76'). 2 - 1 UD Logroñés Álex Daza; Aitor Pascual, Ugarte (Rivero, 56'), Cabetas (José Val, 45'), Camacho; Marí, Carlos Benítez; Santana (Rosas, 56'), Rezola, Otadui (Lhery, 76'); (Joel Febas (Urki, 56'). Goles: 1-0, min. 28: Reka; 2-0, min. 63: Fausto Tienza; 2-1, min. Carlos Benítez.

Árbitro: Sergio Álvarez Ordóñez (comité asturiano). Amonestó a Marouane, Entrecanales, Odei, Mendibe, Zorrilla, Hernaiz por el Amorebieta; y a Daza por el UD Logroñés. Expulsó por doble amonestación al visitante Berto Rosas.

Al Amorebieta le costó desplegarse, pero cuando lo hizo logró inquietar bastante. Álex Daza evitó el primer tanto zornotzarra con una buena parada tras una larga jugada de ataque de los de Aitor Zulaika. En el córner posterior, llegó el tanto azul. Saque raso al primer palo para Torrico, este toca hacia el punto de penalti y ahí aparece el canterano Reka para enganchar un potente disparo al fondo de las mallas. En un duelo tan atascado como estaba resultando este, la pizarra fue clave.

El UD Logroñés, que llegaba a Urritxe optando al liderato, reaccionó con inmediatez buscando el empate. Lo evitó Jon Altamira con una sensacional parada ante Santana en una rápida transición de los riojanos solo un minuto después de encajar. Pasada la media hora, Joel Febas estrelló el balón en el palo tras controlar con demasiada facilidad en el área. El Amorebieta supo controlar ese arreón visitante para alcanzar el descanso sin más sobresaltos.

El segundo acto lo dominó la UD Logroñés en su inicio, metiendo a los azules en su área y poniendo a prueba a un Altamira que, una jornada más, resultó decisivo para la victoria. Al Amorebieta le costó generar ocasiones claras pero, como en la primera mitad, el balón parado fue decisivo. El veterano Fausto Tienza entró con potencia en primer palo para rematar un córner y aumentar la renta vizcaína.

Solo tres minutos después, Mikel Arzalluz apareció en velocidad, pisó área y fue derribado por el meta Daza. Penalti claro que el atacante de Azkoitia se encargó de lanzar. Sin embargo, le pegó horrible a la pelota y no cogió portería. El partido se le puso de cara al Amorebieta, o ese parecía, cuando Berto Rosas vio dos amarillas en apenas tres minutos y, por ende, la roja.

Ese último cuarto de hora con un jugador más fue, sin embargo, de enorme sufrimiento para los de Aitor Zulaika. Sobre todo después de que Carlos Benítez recortara distancias en el 83'. El Amorebieta acabó pidiendo la hora, pero los puntos se quedaron en casa.