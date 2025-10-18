El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El canterano Reka pugna por el balón con el exazul Camacho. SD Amorebieta
Amorebieta 2 - 1 UD Logroñés

La estrategia le da una sufrida victoria al Amorebieta

Los azules miran hacia la zona alta tras un nuevo triunfo en Urritxe

Fernando Romero

Sábado, 18 de octubre 2025, 20:33

Comenta

El Amorebieta camina con paso firme en Urritxe, donde cosechó su tercera victoria consecutiva tras imponerse no sin sufrimiento al potente UD Logroñés. Los azules ... encontraron en el balón parado un enorme aliado para hacerse con tres puntos que les colocan mirando hacia la zona noble. Y es que sus dos goles llegaron en saques de esquina. Sin embargo, el empuje riojano, que acabó con un jugador menos, hizo sufrir más de la cuenta a la afición zornotzarra, que respiró aliviada tras el pitido final.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido el hombre que retenía a su madre de 84 años entre basura y gatos muertos
  2. 2 Así quedarían las pensiones mínimas en 2026
  3. 3 El apartahotel junto al BEC ofrecerá alojamientos a partir de 900 euros al mes
  4. 4 Euskadi no asistió al pleno en el que se aprobó que pagase 169 millones a otras comunidades
  5. 5

    Investigan a una mujer por abandonar a su bebé en Santutxu
  6. 6

    Sortu llora la muerte del etarra autor del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza
  7. 7

    «Al tener sexo, meto tripa». Medidas, duración..., la presión fulmina el placer
  8. 8 La hija de Antonio Banderas se casa en un hotel de lujo de Valladolid
  9. 9

    «No he venido a robar ni a saquear»: el alcalde de Sestao hace pública su última nómina para desmentir un bulo
  10. 10 ¿Es posible la reconciliación de Amaia Montero con Cayetana Guillén Cuervo tras su regreso a La Oreja de Van Gogh?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La estrategia le da una sufrida victoria al Amorebieta

La estrategia le da una sufrida victoria al Amorebieta