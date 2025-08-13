El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Emotivo homenaje en Las Llanas al jugador de 7 años del Sestao River fallecido mientras veraneaba en La Rioja

Los titulares del primer equipo han saltado al terreno de juego junto a los compañeros del pequeño y han guardado un minuto de silencio

Miércoles, 13 de agosto 2025, 19:41

Emotivo adiós del Sestao River a Urtzi Gutiérrez, el pequeño canterano de siete años que perdió la vida el pasado lunes mientras veraneaba en un pueblo de La Rioja. Este miércoles, el cuadro verdinegro y el Real Unión de Irún, rival en el partido de Copa Federación, han guardado un minuto de silencio en su memoria.

Justo antes, el once inicial del Sestao ha saltado al terreno de juego de la mano de los compañeros de equipo del pequeño Urtzi, acompañados de sus padres y su hermana, además de su entrenador. El menor vizcaíno falleció cuando se encontraba de vacaciones en un camping de la localidad de Fuenmayor, en La Rioja.

Desde entonces, el Sestao River se ha volcado con la familia con numerosos gestos de cariño. Antes del entrenamiento del martes, la plantilla ya guardó otro minuto de silencio. «Estamos devastados tras el fallecimiento de nuestro jugador», hacía público el club en las redes sociales tras conocer la trágica noticia. Según confirmaron desde la Consejería de Salud del Gobierno de esta comunidad autónoma, la muerte del pequeño no se ha producido ni por un golpe de calor ni por un accidente.

El homenaje se ha producido en el primer cruce de la fase autonómica de la Copa Federación. El Sestao River aspira a pasar a la siguiente ronda, la semifinal de la fase autonómica. La competición la completan Amorebieta, San Ignacio, Derio, Santurtzi y Gernika.

