«La Copa Federación aporta un toque de competitividad real a la pretemporada», destaca Zulaika

Aún no ha completado ni siquiera su primer mes de preparación y lleva únicamente un par de partidos de pretemporada, pero al Amorebieta le espera ... este miércoles su primer duelo oficial del presente curso. Y es que los azules encaran este miércoles la primera ronda de la fase autonómica de la Copa Federación, una eliminatoria a partido único en la que deberán enfrentarse a los alaveses del San Ignacio (Urritxe, 19:30h).

Un enfrentamiento ante un rival un peldaño por debajo de los zornotzarras pero que servirá como prueba de nivel para medir la evolución de los azules en estas primeras semanas. Para Aitor Zulaika, lejos de que pueda ser un incordio, afrontar esta Copa Federación en plena pretemporada es algo que le gusta porque «es un partido oficial y le da un toque más de competitividad real».

«El objetivo es trabajar ese punto de competitividad y que la gente tenga oportunidades de minutos reales. Por eso nos inscribimos», destaca el titular del banquillo de Urritxe. El partido es atractivo para nosotros, para el club y para la época que es. Es una oportunidad para competir y ganar», añade.

Cumpliendo metas

Y es que el Amorebieta aún no sabe lo que es ganar en esta pretemporada. Cayó derrotado en Tajonar frente a Osasuna Promesas y no pudo pasar del empate ante el Gernika en Urritxe. Algo a lo que Zulaika resta importancia, ya que a estas alturas lo que importa es ir cumpliendo objetivos.

«Estamos acumulando mucho trabajo físico y mental, porque hay que preparar y trabajar muchos aspectos. También estamos trabajando el estilo que queremos implementar en el Amorebieta y trabajando los automatismos para que el equipo esté más cómodo. También estamos haciendo muchas pruebas con jugadores, posiciones… para conocernos mejor», detalla Aitor Zulaika. «Nos estamos conociendo», resume.

De momento, «la pretemporada va por los cauces que uno desea, estamos teniendo pequeñas lesiones, como es habitual, pero ninguna grave». «Vamos cumpliendo objetivos», incide. «Uno de ellos es cerrar la plantilla, que no está cerrada todavía. Seguimos trabajando en ello», señala.