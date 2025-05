Tras una semana de respiro para asimilar el histórico ascenso a Primera Federación, así como el doloroso fallecimiento de 'Kali', la dirección del Arenas se ... vuelve a poner manos a la obra para preparar el bonito y exigente reto que tiene por delante. La principal tarea de Óscar Sampayo, director deportivo del club, es tratar de retener a Ibai Gómez, entrenador con un año más de contrato, pero que tiene a muchos clubes importantes detrás, tras el éxito que ha cosechado. Asimismo, deberá armar la plantilla desde cero, ya que todos acaban contrato en junio. El portugalujo cuenta en EL CORREO cómo proyecta todos estos aspectos.

– ¿Cómo calificaría la temporada del Arenas?

– Ha sido una temporada preciosa y fantástica, con muchísimo trabajo de por medio. Empezamos a entrenar el 1 de julio porque luego Ibai Gómez se marchaba a entrenar a los Juegos Olímpicos. El devenir de la temporada nos ha llevadado hasta la consecución del campeonato. Primero conseguimos el objetivo de la permanencia. Luego nos clasificamos para la Copa del Rey, después a play-off y luego, con la gesta final de ganar cinco y empatar uno de los últimos seis partidos, conseguimos el sueño del ascenso. Han trabajado mucho todos los estamentos del club y estamos muy contentos. El éxito es fruto del trabajo del día a día.

– Ibai Gómez tiene un año más de contrato, pero cuenta con muchas otras ofertas. ¿Confía en que se quede?

– Ahora mismo solo me puedo remitir a lo que tiene firmado Ibai y a las sensaciones que yo tengo cuando hablo con él. La semana pasada la dejamos de tregua para estar tranquilos y celebrar, pero esta semana nos pondremos en contacto con él. Intentaremos que esas novias que tiene no sean tan buenas como lo que podemos dar aquí en el Arenas y el proyecto que le podamos ofrecer. Tiene un año de contrato y para nosotros es el entrenador para la temporada que viene en Primera Federación. Contamos con que va a seguir. No puedo hacer otra cosa que no sea contar con el entrenador que nos ha hecho campeones de liga.

– En cuanto a los jugadores, todos acaban contrato, ¿verdad?

– Así es. La política del club es ir año a año para ganarse la renovación o no. Tengo que hablar con los que el entrenador y la dirección deportiva consideremos que deban seguir. Desde el club no nos da miedo afrontar muchos fichajes porque ya lo hicimos el verano pasado, cuando solo renovaron seis. Sabemos cuál es el perfil que queremos: jugadores jóvenes, bien dotados técnicamente y con mucha hambre.

– ¿Desean dar continuidad a la columna vertebral de la plantilla?

– A expensas de hablar con el entrenador y empezar a trabajar en la plantilla, la línea la tengo clara. Sabemos que no todos pueden desarrollar su mejor fútbol en una categoría tan exigente como Primera Federación, pero dentro del bloque, hay jugadores importantes, con mucho ratio de minutos y que han participado directamente en la consecución del campeonato. Evidentemente, hablaremos con algunos de ellos. Es la ley del fútbol. Cuando uno consigue un campeonato y ha tenido un bloque de jugadores que ha participado directamente en ello, lo normal es continuar, pero todo a expensas de las reuniones que tenga con el míster.

– ¿Ha habido cierto acercamiento con alguno?

– Aún no. Esta semana ha sido para liberar la mente, asimilar lo que hemos conseguido y también la desgracia de la muerte de 'Kali', así que empezaremos esta semana a hacer movimientos.

– ¿Cuánto debe aumentar el presupuesto para ajustarse a lo que se exige en Primera Federación?

– Debe aumentar más del doble respecto a lo que teníamos esta temporada. En Primera Federación hay sueldos mínimos que hay que cumplir. Me consta que la Junta Directiva llevan meses trabajando en eso y vamos a conseguirlo seguro.

– ¿Dan por hecho a que se llegará al mínimo para competir en Primera Federación?

– Está toda la directiva y todo el mundo en el club en marcha para conseguir ese objetivo y en principio no debería haber ningún problema.

– ¿Qué papel se imagina que puede tener el Arenas en esa liga tan exigente?

– Las expectativas son altas. Lo que sí quiero recalcar es que trabajaremos para jugar en Gobela. Es nuestra casa. Estamos preparando todo para jugar en nuestro campo con nuestros aficionados y nuestros comercios. Eso nos proporcionaría ser competitivos en casa y sería una de las claves para mantenernos o hacer un buen papel en Primera Federación.

– ¿Cambia mucho la planificación de la temporada con la variante de jugar en Gobela o Fadura, que puede ser la segunda opción?

– Lo tengo que analizar con detenimiento, pero la experiencia me dice que sí. Que el perfil de futbolista en un campo o en otro pueden ser algo diferentes. Igual no hay muchas diferencias, pero sí hay detalles importantes en caso de jugar en un sitio o en otro. Este año nos hemos amoldado bien tanto en casa como fuera y por eso hemos sido campeones.