El Arenas pasa de todo a nada al sufrir su tercera derrota consecutiva

Aquello de que los resultados en el fútbol, muchas veces, son fruto de las dinámicas, puede parecer un simple tópico. Es cierto que siempre hay algo más detrás. Sin embargo, hay en momentos en los que todo sale de cara y en otros que, por ... lo contrario, no hay manera de alzarse con el triunfo, por muchos méritos que se hagan para ello. Un ejemplo que constata todo esto es el Arenas. El conjunto getxotarra parecía ser imparable en Segunda Federación. Era el equipo revelación de su grupo o incluso de toda la categoría, al permanecer durante 16 jornadas sin perder, de manera ininterrumpida.

Después de tres primeros encuentros de adaptación, la novedosa idea de juego de Ibai Gómez parecía haber calado a la perfección entre los rojinegros, que mandaban en la clasificación, transmitiendo una sensación de que nadie podía con ellos. En ese periodo de 16 partidos invicto, únicamente dejaron por el camino ocho puntos, fruto de cuatro empates. El resto fueron victorias. En ese momento, aventajaban al segundo clasificado en seis puntos. Una renta muy cómoda, aunque tampoco permitía ningún tipo de relajación, con casi toda la segunda vuelta aun por disputar.

Es por todo ello que lo que ha sucedido a continuación ha sido muy inesperado. Esa espectacular racha ha sido cortada de raíz con tres derrotas consecutivas en sus compromisos más recientes. El Arenas cayó ante la SD Logroñés (2-3), el Teruel (1-0) y, este pasado domingo, también frente al Anguiano (1-0), equipo de mitad de tabla. Es decir, que los rojinegros han perdido más puntos en estas últimas semanas -nueve- que en los casi cinco meses anteriores -ocho-, periodo en el que duró su imbatibilidad. Ahora se encuentran segundos, con los mismos puntos que el actual líder, el Eibar B, que también cayó el domingo contra el Alfaro (1-0).

«Mal estado» del campo

Ibai Gómez achacó gran parte de su última derrota en tierras riojanas al mal estado del césped. «Sabíamos a donde veníamos, que era puro azar, al final un campo en el estado en el que está este, es el azar y ha caído de parte de ellos», señaló tras el choque. Asimismo, incidió en la importancia de que su rival se adelantara cuando no se habían cumplido ni tres minutos de encuentro. «Ha marcado el partido», resaltó. «En un campo como éste, que es muy difícil que pasen cosas, que se pongan por delante en el minuto dos les ha favorecido mucho», agregó.

Por lo tanto, al contrario que suele hacer el técnico de Santutxu, no incidió en los aspectos que conciernen al juego, a la hora de realizar el análisis de este duelo. «Es el día que menos conclusiones se pueden sacar, no se puede sacar ninguna conclusión, es imposible», manifestó en relación a lo que su equipo podía llevar a cabo para remontar sobre el maltrecho terreno de juego del Anguiano. En ese sentido, hizo hincapié en que «me gustaría que se viese el partido, a ver si alguien sabe sacar conclusiones de lo que se ha visto hoy aquí porque yo, en este estado, no sé sacarlas», sostuvo.