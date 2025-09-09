El Amorebieta vuelve al 'cole' con deberes pendientes

Fernando Romero Martes, 9 de septiembre 2025, 12:35 Comenta Compartir

No es que el Amorebieta haya sido el típico caso de alumno remolón que durante este verano haya dejado sus tareas para última hora, pero sí que es verdad que diversos condicionantes le han hecho no llegar con todos sus deberes hechos al primer día de colegio. Las lesiones y algún que otro fichaje tardío obligaron a Zulaika a improvisar soluciones durante la pretemporada, y eso se acabó notando este domingo en su debut contra el Real Unión en Urritxe.

Los azules se vieron superados prácticamente todo el partido por un rival más metido, más incisivo, con ideas más claras, que, además, se aprovechó de un error individual para anotar el solitario tanto que les valió para llevarse los tres puntos del feudo zornotzarra.

Las sensaciones que dejó el equipo no fueron especialmente positivas. Desdibujado, a remolque en el juego, atascado y con escasa presencia ofensiva. Apenas un par de disparos entre los tres palos en todo el partido es un bagaje paupérrimo para un Amorebieta cuya aspiración debe ser, al menos, entrar en el play-off que le permita pelear por regresar a Primera Federación.

Como no podía ser de otra manera, el técnico Aitor Zulaika no estaba satisfecho con el desempeño de los suyos en el debut de los azules en Segunda Federación. Un mal estreno del que la única conclusión positiva que puede sacarse es que hay margen de mejora. Mucho.

Reflexión

Al titular del banquillo de Urritxe, que admitió en buena lid que el Real Unión fue «merecedor de la victoria porque nos ha ganado en todo», lo que más le dolió fue que «en los últimos diez minutos nos hemos desdibujado, la gente se ha marchado del partido». «Eso no me ha gustado nada y ya se lo he dicho en el vestuario, hay que corregirlo», advertía. «Hay que tener la cabeza fría porque en una ocasión podía haber llegado el empate, como se ha demostrado. Pero esa ocasión va a llegar haciendo las cosas bien y no perdiendo los papeles», lanzaba.

En su análisis de este derbi vasco ante el conjunto fronterizo, Zulaika reseñaba que «no hemos entrado bien al partido y no hemos estado cómodos en el campo casi en ningún momento, y eso es lo peor». «Casi todas las cosas que teníamos planificadas en el plan de partido no han salido. Nos han ganado en todo. En ritmo, en intensidad, en idea de juego… lo reconozco», añadía.

Pese a tratarse aún del primer duelo del curso, «el daño de la derrota es el mismo que si estuviéramos en marzo», aseveraba Aitor Zulaika. Por eso mismo, señalaba igualmente que «toca reflexionar para mejorar y para avanzar. Tenemos que aclarar algunas ideas técnico-tácticas. Y tenemos que tener una pausa más cuando el balón sea a favor y una marcha más cuando sea en contra», deslizaba.