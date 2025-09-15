El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los azules dejaron buenos momentos en La Almozara. CD Ebro
Segunda RFEF

El Amorebieta progresa lenta pero adecuadamente

Los azules ofrecieron ante el Ebro una versión más consistente que deja entrever las intenciones de Zulaika

Fernando Romero

Lunes, 15 de septiembre 2025, 18:03

El Amorebieta está inmerso en pleno proceso de reconstrucción, unos inicios que no suelen ser sencillos, como así está sucediendo. Pero, al menos, va dando ... muestras de una evolución positiva y necesaria tras el mal estreno de la pasada semana en Urritxe. Contra el Ebro, los azules mostraron mayor entereza defensiva y un mordiente ofensivo que les hizo acreedores quizá a un premio mayor, si bien es cierto que el reparto de puntos acabó siendo el resultado más justo.

