El Amorebieta progresa lenta pero adecuadamente

El Amorebieta está inmerso en pleno proceso de reconstrucción, unos inicios que no suelen ser sencillos, como así está sucediendo. Pero, al menos, va dando ... muestras de una evolución positiva y necesaria tras el mal estreno de la pasada semana en Urritxe. Contra el Ebro, los azules mostraron mayor entereza defensiva y un mordiente ofensivo que les hizo acreedores quizá a un premio mayor, si bien es cierto que el reparto de puntos acabó siendo el resultado más justo.

Más allá del marcador, lo reseñable son los pasos adelante dados por el equipo y las sensaciones trasladadas ante el cuadro aragonés. El empate sin goles de esta jornada permitía a los de Urritxe estrenar su casillero de puntos y constataba que, pese a que aún deben afinar mucho en todas las facetas, su idea de juego pasa por ser fuertes atrás y buscar ser incisivos con verticalidad y llegadas por las bandas. La primera de las tareas va camino de ello, con solo una diana encajada. La segunda, de momento, es más intención que realidad, ya que en estas dos primeras jornadas no han conseguido perforar el marco rival.

«Hay que analizar lo que ha pasado en el partido y, en ese sentido, más que el punto, valoro las sensaciones que ha dado el equipo. Que las sensaciones valen para poco, nos han dado para sacar un punto. Pero sí valen para sacar conclusiones e ir dando forma a todo», valoraba el técnico Aitor Zulaika tras el duelo en territorio zaragozano. «Y cuando digo eso, me refiero al trabajo de lunes a domingo, a cómo tenemos que funcionar, a cómo tenemos que entrenar, a los roles, a las funciones… he visto cosas positivas que tenemos que pulir mucho más todavía», recalcaba el titular del banquillo de Urritxe. «Esto no para, hay trabajo y en eso podremos empeño», incidía con su vehemencia y expresividad habitual.

Cambios y debuts

Zulaika metió varias novedades en el once ante el Ebro, entre ellas la más que reseñable entrada de un Ion Etxaniz llamado a ser importante en este Amorebieta. El ariete completó un gran partido al que solo le faltó la guinda del gol. «Hasta ahora ha estado más en el banquillo que titular, y ha hecho un gran partido. Así se lo he dicho», remarcaba Aitor Zulaika, quien también enviaba un mensaje a sus pupilos.

«Todos van a tener sus oportunidades, y normalmente será oportunidades que se ganen ellos», insistía. En este sentido, echaba mano de una frase muy elocuente, que ya trasladó a su vestuario «hace dos o tres semanas». «La foto del primer día nunca es la del último día», espetaba. «Y yo le añado que muchas veces ni la del segundo día», como se pudo comprobar en La Almozara.

«También ha debutado Lulu -Xabier Luaces- en Segunda RFEF, que es una alegría para los zornotzarras y para el fútbol base del Amorebieta. Se lo ha ganado», apostillaba. «Vamos poco a poco, creciendo todos y dando forma a todo», concluía.