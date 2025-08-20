El Amorebieta se mete en la final de la Copa Federación en los penaltis

Fernando Romero Miércoles, 20 de agosto 2025, 21:51 | Actualizado 22:08h. Comenta Compartir

Sestao River y Amorebieta tuvieron muchas y buenas ocasiones para haber resuelto el pase a la final de la fase autonómica de la Copa Federación antes de tiempo, pero el duelo acabó sin goles tras los 120 minutos de juego y finalmente tuvieron que jugárselo en la tanda de penaltis. Una suerte en la que acabó teniendo más acierto el conjunto zornotzarra, que ejercerá de anfitrión el próximo miércoles en Urritxe ante el Gernika.

Ambos contendientes saltaron con intensidad al terreno de juego de un Las Llanas que tuvo una buena entrada para presenciar este partido. El coque tuvo ritmo y alternancias en una y otra área, sin que ni verdinegros ni azules lograsen hacerse con la manija del encuentro.

Tanto los de Calle como los de Zulaika protagonizaron varios intentos ofensivos sobre el marco rival, pero les faltó un punto de acierto en el último tercio para concretar sus jugadas con éxito. También mostraron carencias en otras zonas. Y es que el hecho de estar aún inmersos en plena pretemporada se dejó notar.

Cada intentona del Sestao River tuvo prácticamente respuesta inmediata del Amorebieta. Así, al centro sin rematador de Rojo le sucedió un golpeo lejano de Zorrilla que estuvo a punto de sorprender a Iru. Laka buscó un remate de chilena que no cogió portería por poco. Al igual que el disparo con rosca de Ceballos en el otro lado del campo.

El avance del crono hizo desaparecer el ya de por sí poco orden que había en el rectángulo de juego. En el tramo final del primer acto, más de lo mismo: intentos baldíos por parte de los dos equipos que, al menos, mantuvieron el pulso competitivo.

Misma tónica

Tras el paso por vestuarios, se mantuvo el dominio alterno, pero fue el Amorebieta el que comenzó a encontrar más claridad en la faceta ofensiva. Apenas reiniciado el duelo, Zorrilla llegó a marcar, pero el tanto no subió al marcador por fuera de juego. Tampoco lo haría el de Ion Etxaniz minutos más tarde por el mismo motivo. Entre medias, una buena contra de los zornotzarras lanzada por Reka en la que Iru se encargó de desbaratar el disparo a bocajarro del recién entrado Arzalluz.

El River, más romo en el segundo periodo, también pudo romper la igualdad al filo del tiempo reglamentario en una rápida acción de Del Río, interceptada casi de forma providencial por Odei. Lo mismo le sucedió a Mikel Pradera, que no logró superar a Altamira.

Esa falta de pericia anotadora llevó el duelo al tiempo extra, el segundo que afrontaban los verdinegros en esta Copa Federación. Una prórroga con los equipos fundidos físicamente en la que los mejores volvieron a ser los porteros, con Iru y Altamira negando el gol a Arzalluz y Madrazo. Y cuando no fueron ellos, fue la madera, como les sucedió a los de la margen izquierda ya en las postrimerías del duelo. Nadie resolvió y la semifinal se tuvo que decidir en la tanda de penaltis. Ahí, la suerte cayó del bando zornotzarra.

Sestao River Ander Iru, Jon Rojo (Barandiaran, 91'), Gomeza, Erdozia (Del Río, 80'), Ieltxu (Madrazo, 62'), Laka (Barbarín, 62'), Montero, Argente, Sarriegi, Jorge García (Pradera, 80'), Markel. 0 (3) - 0 (4) Amorebieta Altamira, Mendibe (Hernaiz, 71'), Entrecanales (Aranceta, 106'), Odei, Ituarte, Ceballos, Zorrilla (Lulu, 80'), Torrico (Etxaniz, 71') , H. Rodríguez (Marouane, 80'), Reka, Goie (Arzalluz, 62'). Árbitro: Jon Andrade. Amonestó a Gomeza por el Sestao River; y a Entrecanales, Mendibe, Ituarte y Ceballos por el Amorebieta. Expulsó por doble amarilla al local Sarriegi (90+4).