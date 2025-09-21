El Amorebieta estrena su casillero de victorias

Fernando Romero Domingo, 21 de septiembre 2025, 14:26 Comenta Compartir

A la tercera, fue la vencida. El Amorebieta logró su primer triunfo del curso en esta tercera jornada de competición en Segunda RFEF tras imponerse al Beasain en Urritxe en lo que fue un encuentro bastante equilibrado, con fases de dominio alterno y ocasiones para ambos bandos. Acabó llevándose la victoria aquel que tuvo más acierto, y ese fue el cuadro de Aitor Zulaika, que saltan a la zona media de la clasificación con cuatro puntos en su casillero.

Los azules salieron con una marcha más al terreno de juego y, aunque su dominio no fue abrumador, el duelo sí que se disputó durante muchos minutos en la parcela defendida por los guipuzcoanos. A los de Zulaika les faltó algo de precisión en los metros finales durante los primeros minutos, pero sobrepasado el ecuador del primer acto sí tuvieron el tino necesario.

Amorebieta Altamira; H. Rodríguez (Mendibe, 68'), Ceballos (Elías, 57'), Entrecanales, Odei, Castañeda; Ituarte, Marouane (Fausto Tienza, 87'), Arzalluz; Zorrilla (Reka, 68'), Etxaniz (Torrico, 57'). 2 - 1 Beasain Arteche; Almandoz, Huete, Sansinenea, Lazcano (Gaztañaga, 59'); Eñaut (Lizaso, 46'), Cristian (Dominik, 59'), Zubillaga, Aitor Lorea (Elorza, 79'); Eizagirre, Bengoetxea. Goles: 1-0, min. 27: Zorrilla; 2-0, min. 29: Castañeda (pen.); 2-1, min. 46: Lorea.

Árbitro: Mario Pacheco Cotero (comité cántabro). Amonestó a Ceballos, Ituarte, Marouane por el Amorebieta; y a Eñaut, Lizaso, Zubillaga por el Beasain.

En un abrir y cerrar de ojos, encarrilaron la victoria. Primero fue Zorrilla el que sacó provecho de un balón suelto en el área visitante para abrir la lata. Tras el saque de centro, los zornotzarras recuperaron rápido el balón y Hodei provocó un penalti. Castañeda fue el encargado de ejecutar y convertir. Todo en apenas dos minutos.

Al Beasain le costó reaccionar. Lo intentó con un par de disparos lejanos por parte de Eñaut, que se fue rozando el palo, y de Bengoetxea, bien resuelto por Altamira. A falta de cinco minutos para el descanso, la acción para la polémica. El colegiado pitó falta en la frontal, pero a instancias de su asistente acabó decretando penalti ante las protestas de los azules. Bengoetxea lanzó, pero Altamira le adivinó el lanzamiento y salvó con una gran intervención.

Susto

El segundo acto arrancó mal para los azules. Apenas se había completado minuto y medio cuando Aitor Lorea superaba de vaselina a Altamira en su salida para recortar distancias. Los azules acusaron el tanto y el Beasain buscó el empate con intensidad. Casi lo logró el propio Lorea en el 54' con un zapatazo desde la media luna que se fue muy cerca de la madera.

El Amorebieta fue equilibrando el juego con el paso de los minutos. Así, logró perforar por dos veces la portería rival, pero los tantos de Etxaniz y Torrico no subieron al marcador por estar en fuera de juego. El cuadro zornotzarra supo gestionar su escueta renta para hacer que pasase más bien poco en el verde. Ya en los minutos finales, estuvieron cerca de sentenciar, pero ni Reka -con un acrobático remate de espuela- ni Torrico -de potente disparo cruzado- lograron superar al meta visitante.