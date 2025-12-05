El Amorebieta se embarra ante el Tudelano

Fernando Romero Viernes, 5 de diciembre 2025, 22:10 Comenta Compartir

Por la entidad del rival quizá no pueda hablarse de otra oportunidad perdida para el Amorebieta para colarse en la zona de la tabla, pero sí que el duelo ante el Tudelano, uno de los que arrancaba la jornada como colíder, dejó cierto sabor agridulce. Principalmente, porque los zornotzarras volvieron a demostrar problemas para generar peligro en el marco rival. Y así, es complicado ganar. Al menos mantuvieron el fortín de Urritxe intacto por una jornada más.

Amorebieta y Tudelano ofrecieron un partido de esos en los que fue necesario enfundarse el buzo de trabajo. Intenso, con disputas, ningún balón por perdido… en definitiva, mucho juego en la zona ancha y pocas visitas a las zonas definitivas del terreno de juego. En ese toma y daca que fueron los primeros minutos del choque, el Amorebieta gozó de dos buenas llegadas en las que Gonzalo Zorrilla no acertó a batir a Yoel.

Amorebieta Altamira; Mendibe, Entrecanales, Odei, Beñat, Castañeda; Fausto, Asier Sánchez (Reka, 62'), Torrico, H. Rodíguez (Etxaniz, 62'); Zorrilla (Intxausti, 85'). 0 - 0 Yoel, Dufur, Aimar, Alonso, Aparicio (Clavería, 83'), Iker B., Parada, Alayeto (Kessas, 90'), Albín (Isaac, 57'), Bonilla, Bouguettaya (Lorenzo, 83'). Árbitro: Fernández Buergo (comité asturiano). Amonestó a Castañeda por el Amorebieta; y a Aparicio, Alonso por el Tudelano.

El Tudelano, que tiró de oficio y subterfugios varios a lo largo de los noventa minutos, se hizo con los mandos del partido, pero tampoco logró inquietar en exceso la portería vizcaína. Lo intentó por dos veces Albín, pero en una no encontró portería y en la otra se topó con Altamira. De la primera mitad, poco más se pudo rascar en un Urritxe que se fue poniendo pesado con el avance del crono.

Tras el descanso, la cosa ni mejoró ni empeoró. La batalla en la que se fue convirtiendo el partido mantuvo prácticamente intacto su guion. El conjunto navarro siguió siendo quien tuvo algo más de intención, dejando a los zornotzarras muchos minutos en su parcela sin oportunidad de generar peligro. Pero tampoco lo sufrieron más allá de alguna acción aislada a balón parado.

El tramo final fue un correcalles sin cabeza, minutos en los que se premiaba casi más el no fallar que otra cosa. El derroche físico fue tremendo, pero nadie logró inclinar la balanza.