Arzalluz se lamenta tras una ocasión fallada en un partido en Urritxe. SD Amorebieta

El Amorebieta acusa su falta de pegada

Los de Aitor Zulaika no terminan de encontrar el camino hacia el gol con claridad

Fernando Romero

Lunes, 13 de octubre 2025, 18:45

Comenta

Paso atrás del Amorebieta, que en el derbi del pasado sábado ante el Gernika vio truncada su racha de cuatro partidos consecutivos puntuando. Una derrota ... por la mínima en un encuentro mayormente equilibrado y que se disputó en el anexo de Urbieta, al estar aún el terreno de juego principal en proceso de sustituir su césped artificial. El derbi del duranguesado se lo llevó aquel que mejor supo adaptarse, y ese fue lógicamente el cuadro de la Villa Foral.

