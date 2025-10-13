El Amorebieta acusa su falta de pegada

Paso atrás del Amorebieta, que en el derbi del pasado sábado ante el Gernika vio truncada su racha de cuatro partidos consecutivos puntuando. Una derrota ... por la mínima en un encuentro mayormente equilibrado y que se disputó en el anexo de Urbieta, al estar aún el terreno de juego principal en proceso de sustituir su césped artificial. El derbi del duranguesado se lo llevó aquel que mejor supo adaptarse, y ese fue lógicamente el cuadro de la Villa Foral.

El Amorebieta no es que no intentara buscar el gol, que lo hizo y en numerosas ocasiones, pero le faltó mayor finura en el último tercio del terreno de juego. También saber leer el partido, que fue por los cauces que se podía esperar, con mucho juego aéreo y una importancia supina de las segundas jugadas.

De los de Aitor Zulaika no es que se pueda decir que tienen precisamente un problema con el gol, sino más bien que les cuesta finalizar, elegir la opción correcta. En estas seis jornadas que van de temporada, los azules han anotado únicamente cinco dianas, siendo así el equipo menos goleador del grupo junto con Ebro, Mutilvera y Basconia. Incluso el colista Beasain ha marcado más, con siete. Al menos, esa falta de pegada la están equilirando con una buena labor defensiva, ya que son de los equipos menos goleados (5), únicamente por detrás de Alavés B, Real Unión (ambos con 3) y el Ebro (4).

La derrota contra el Gernika es un pequeño paso atrás para los azules, que parecían haber encontrado el camino a seguir en las últimas jornadas, abonado a una media inglesia que les había relanzado. Este tropiezo les deja en una fría zona media de la tabla, con ocho puntos en su haber, una de distancia de dos hacia el play-off y una renta de tres sobre el descenso.

Sin veneno

Así las cosas, es normal que Aitor Zulaika se mostrara disgustado y contrariado tras caer en Urbieta. Y principalmente lo estaba porque, en su opinión, «el Gernika, con muy poco, nos ha hecho un gol y dos largueros». «El partido ha transcurrido como intuíamos que podía transcurrir, pero el resultado no ha sido el que queríamos», lamentaba.

El diagnóstico del titular del banquillo de Urritxe era claro. «Nos ha faltado veneno arriba», espetaba. «Nosotros hemos llegado más a las inmediaciones del área y hemos sacado muy poco. Con mucas llegadas al vértice del área, hemos creado algún 'uy', pero teníamos que haber hecho mucho más daño. Esa ha sido la clave», abundaba Zulaika.

En este mismo sentido, el técnico de los zornotzarras criticaba que «en el fútbol, solo a través de pases, llegando hasta el área pequeña, es muy difícil hacer gol. Tenemos que tener más alternativas, como han demostrado ellos. Tiros frontales, centros que lleguen a zona de remate, el balón parado…» reseñaba. «Ahora estamos un poco escasos en el bagaje geneal en ese aspecto. Pero estoy convencido de que trabajaremos y mejoraremos».

El derbi, pese a todo, dejó dos buenas noticias. De un lado, la primera titularidad del canterano Aitor Intxausti. Y del otro, la numerosa afición azul que acudió a Urbieta a animar a los suyos. «Ha sido la mejor noticia. Creo que había mas aficionados zornotzarras que del Gernika. Quiero darles las gracias una vez más», se congratulaba Aitor Zulaika.