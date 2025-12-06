Aitor Calle: «Ganar este tipo de partidos refuerza mucho la idea»

Peru Olazabal Sábado, 6 de diciembre 2025, 10:29 Comenta Compartir

El Sestao River no podía pedir para este fin de semana un duelo más atractivo, emocionante y exigente que el que le tocará afrontar en Santa Ana, el domingo a las 17.00 horas. Allí, el cuadro sestaotarra se enfrentará al Utebo, el que hasta ayer era el líder del grupo, aunque empatado a puntos con los verdinegros. Es decir, será un encuentro con el liderato en juego, entre los dos mejores equipos de la liga, con permiso de un Tudelano que era tercero, pero ayer empató a cero en Urritxe ante el Amorebieta y copa la clasificación con un punto más que ambos.

Aitor Calle afronta su segunda etapa en el banquillo de Las Llanas. El técnico señala que «hay dos grandes diferencias respecto a mi anterior etapa en el 'River'. Una es que, en la anterior, el equipo venía de un ascenso y ahora venimos de un descenso. La segunda es que antes seguía la base de la plantilla y este año es todo nuevo». Y es que solo sigue Markel Etxeberria respecto al curso pasado. Asimismo, añade que «la primera vez veníamos de recién ascendidos y no era el objetivo principal ascender y este año hay más necesidad de recuperar la categoría».

Aun así, con unos registros de siete victorias, cinco empates y una sola derrota, Calle se muestra muy satisfecho. «Poco más se le puede pedir al equipo en cuanto a números, estamos en el camino y más teniendo en cuenta que hemos tenido que construir todo de cero y hemos estado condicionados por el tema de las lesiones». Ahora les tocará examinarse en una prueba de fuego, que medirá sus fuerzas actuales.

Aitor Calle incide en que «le doy la misma importancia que al resto de partidos porque siguen siendo tres puntos y todavía no hemos llegado ni a la mitad del campeonato». Sin embargo, también resalta que «tiene un valor añadido porque conseguir ganar ante determinados rivales te puede reforzar mucho la idea, el proceso de construcción y el convencimiento a los jugadores». Desde luego, derrocar al que ha sido líder en un estadio en el que sigue invicto -cinco victorias y dos empates- sería un gran golpe sobre la mesa.

El Utebo se ha afianzado como un rival a tener en cuenta en la pugna por el ascenso a Primera Federación. Ha disputado el play-off en las tres temporadas anteriores y ahora parece decidido a seguir por la misma línea. Aitor Calle, más allá de indicar que «tienen un muy buen entrenador y muy buenos jugadores», destaca que «es un sitio en el que se trabaja tranquilo, confían en el proyecto, se reinventan cada año, pero tienen esa capacidad de mantener la columna vertebral y tienen buen ojo para rodearla de buenos jugadores». Todo son cumplidos hacia Juan Carlos Beltrán y sus jugadores por parte del técnico de los verdinegros.

Lastrado por las lesiones

No obstante, ahora les toca tratar de vencerles, con la losa de padecer muchas lesiones, sobre todo, en la parte ofensiva. Calle reconoce que «el equipo está en una línea ascendente, en la que iba a más, pero ahora, en los últimos partidos, estamos acusando lesiones en ciertas posiciones de importancia, nos condiciona, nos limita mucho y nos ha cortado el proceso de crecimiento en el que estábamos». El entrenador de los sestaotarras desgrana que la situación es similar al del fin de semana pasado, pero felicita a los suyos porque «aun así, el equipo está demostrando que siempre compite».