Urritxe, el sustento de un Amorebieta que sigue dando pasos hacia la permanencia

A pico y pala, en un transitar seguramente más lento de lo que le gustaría, el Amorebieta sigue abriéndose camino hacia la permanencia. Y es que los azules parecen haber encontrado al fin el patrón a seguir y han mejorado sus prestaciones, su confianza y sus resultados. Y lo ha hecho gracias sobre todo a su fortaleza en Urritxe, convertido en piedra angular y en el faro que guía a los azules hacia su objetivo.

La razón es clara. El Amorebieta no cae en su casi inexpugnable feudo desde la jornada siete, allá por inicios del mes de octubre, cuando el Bilbao Athletic se llevó de vuelta a Lezama los tres puntos. El filial rojiblanco fue el último en hacerlo. Desde entonces, los zornotzarras han ido salpicando cuatro empates y cuatro victorias. Diecinueve de los veintitrés puntos que lucen en su casillero los han cosechado como locales, lo que le situaría en una zona media de una hipotética clasificación contando solo los encuentros disputados en campo propio.

Además, el Amorebieta se encuentra entre los mejores equipos del grupo en esta segunda vuelta de competición, en la que ha logrado ocho valiosos puntos que, aunque no le han sacado del farolillo rojo, sí que han servido para que los de Natxo González vean el horizonte de la permanencia algo más cercano.

La brecha sigue siendo de cinco puntos, una distancia que se sigue resistiendo a disminuir, pero la diferencia está en que el equipo ha logrado recortar distancias con quienes le preceden en la tabla. Y lo ha hecho hasta el punto de que la próxima jornada podría ceder el último puesto al Sestao River, al que se enfrentará el sábado en Las Llanas en un derbi de enorme impacto.

Para darle más valor a lo que está logrando el Amorebieta en estas últimas semanas, no hay que olvidar que en este último mes se ha enfrentado a Nástic de Tarragona, Arenteiro, Cultural Leonesa y Ponferradina, equipos todos ellos implicados en la lucha por el ascenso a Segunda División. Y lo ha hecho plantando cara, con partidos muy serios y compitiendo en buena lid. Falta, claro está, dar ese paso adelante lejos de Urritxe, algo que intentarán hacer en Las Llanas para que sea el punto de inflexión que tanto vienen persiguiendo los zornotzarras.

Triunfo vital

De momento, el Amorebieta camina con paso firme en su terreno de juego, donde el último en salir escaldado fue la Ponferradina este domingo. El cuadro berciano encajó un 3-1 que pudo ser incluso mayor de haber tenido los azules un poco más de tino en los metros finales. Fue un duelo en el que a los de Natxo González les costó coger el pulso, pero una vez lo hicieron se mostraron muy contundentes. Como no podía ser de otra manera, el técnico vitoriano se mostró al término del encuentro «muy contento por el resultado, aunque yo no me quedo con eso». «Los entrenadores miramos la forma de conseguir ese resultado, y la verdad es que estoy muy satisfecho», añadía.

El titular del banquillo zornotzarra reconocía que «nos ha costado encontrar lo que queríamos, al hombre libre, la superioridad donde la teníamos» en un arranque de partido en el que la Ponferradina se mostró ligeramente superior. «Pero cuando lo hemos encontrado, creo que hemos hecho muy buenos minutos de fútbol en muchos momentos», destacaba.

González también quiso poner en valor que «cuando ha habido que defender, también hemos defendido bien». Y que «sobre todo, hemos transitado bien, que por ahí han venido los goles en el segundo tiempo». «Tratamos de ser lo más completos posible y dominar el mayor número de registros, y creo que hemos dominado varios de ellos», incidía. «Nosotros hemos golpeado primero, en las áreas hemos sido más contundentes nosotros, de área a área creo que hemos hecho minutos buenos», se felicitaba.