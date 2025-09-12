De la Sota: «Los derbis son especiales y este es entre dos históricos»

Peru Olazabal Viernes, 12 de septiembre 2025, 16:40 Comenta Compartir

Hoy a partir de las 21:30 horas se celebrará el primero de los seis derbis vizcaínos que habrá en Primera Federación. Lasesarre será el escenario de un duelo siempre muy atractivo entre dos de los equipos más representativos de cada una de las márgenes de la ría: el Barakaldo y el Arenas. El conjunto fabril desea darle continuidad a las sensaciones que mostró en su último partido ante el Zamora y los getxotarras lo afrontan como su primer test fuera de Gobela. Imanol de la Sota, técnico de los baracaldeses, resalta que «los derbis son especiales y este es un derbi entre dos históricos».

Acerca de su plantilla, De la Sota comenta a EL CORREO que «hemos tenido el hándicap de tener muchas lesiones y eso ha marcado la rareza de la pretemporada, por todo lo demás estoy muy contento porque es un grupo con mucha ilusión, que cuando consigamos llevarle a su mejor nivel, es un equipo con mucha capacidad». «Estamos ilusionados porque se han firmado jugadores que, si conseguimos llevarlos a su máximo nivel, son de mucho nivel», incide en este sentido.

Lamentablemente, las lesiones han marcado la preparación de los fabriles. Para este derbi, continúan siendo baja Iván Castillo y Javier Vicario, a los que se les suma el delantero Álex Valiño, que no podrá estar ante su ex equipo. Estas lesiones abren la puerta a aquellos que se han recuperado recientemente e incluso a Sabin Merino y Marc Torre, últimos fichajes que se incorporaron hace diez días al equipo. «Algunos no están para jugar muchos minutos, pero por circunstancias entrarán en la convocatoria y nos pueden ayudar», señala De la Sota.

El entrenador de los gualdinegros saca la parte positiva de esta situación. «Esto que estamos viviendo, por lo menos, nos está ayudando para hacernos más fuertes como grupo pase lo que pase», apunta. Desde luego, ese carácter se mostró el pasado sábado frente al Zamora. Un partido que De la Sota cree que indica «el camino a seguir». «Ese es el Barakaldo que queremos, un Barakaldo intenso, incómodo, trabajador y que tiene en la cabeza hacer daño siempre que puede», manifiesta.

Respecto a su rival, reconoce que el Arenas «ha hecho un arranque muy bueno». Destaca que «es un equipo que, cuando consigue conectar por fuera, hace daño con buenos extremos y laterales profundos». En ese ámbito, está brillando con luz propia Baba Diocou, una de las grandes sensaciones de estas primeras jornadas. De la Sota comenta del extremo que «está teniendo impacto en su juego porque la mayoría de jugadas de peligro que genera el Arenas es a través de él». Las pautas para pararle son «con mucha atención y, sobre todo, evitando que se ponga de cara y corra porque cuando recibe y tiene espacio, es peligroso», refleja.

El desempeño del Arenas es toda una incógnita. Hasta el momento, los rojinegros solo han jugado en Gobela, un campo de hierba artificial, de dimensiones muy pequeñas, que es muy particular. Ahora tratará de demostrar en Lasesarre que se adapta a todos los terrenos. Será su primer test fuera de casa. «Es difícil saberlo porque Gobela es un campo especial que condiciona mucho a los rivales y ahora habrá que ver lo que varían o no fuera, pero la amplitud les puede venir bien porque se manejan bien con espacios», considera De la Sota.