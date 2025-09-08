De la Sota: «Estoy muy contento porque se ha visto el Barakaldo que queremos»

Peru Olazabal Lunes, 8 de septiembre 2025, 19:27 Comenta Compartir

El Barakaldo no tardó en disipar cualquier atisbo de duda que pudieron dejar en la jornada inaugural. En su primer encuentro en Lasesarre, recibiendo a un Zamora que está llamado a ocupar puestos nobles de la clasificación y con un calor sofocante, pudo volver a mostrar el hambre y la competitividad que le ha caracterizado los últimos años de tantos éxitos. De hecho, fue capaz de someter a su rival en diersos momentos del partido e hizo méritos más que de sobra para llevarse los tres puntos. La parte negativa es que su falta de pegada le impidió llevarse el triunfo y se tuvo que conformar con las tablas (1-1).

En la rueda de prensa posterior al choque, Imanol de la Sota comentó que «si hubiera sido a los puntos, claramente merecíamos llevárnoslo». Desde luego, el cuadro fabril generó más ocasiones y de mayor peligro que el conjunto zamorano. Lo único que faltó fue mayor puntería. «Por lo que hemos generado, nos ha faltado pegada», reconoció el técnico de los gualdinegros. La sensación era agridulce por no obtener el triunfo y poder igualar el duelo en el tramo final, mediante un Ekaitz Molina que vuelve a ser el primer goleador de la temporada, como ya fue en la pasada. De hecho, el capitán, que ingresó desde el banquillo, pudo firmar el doblete si no llega a ser por una parada espectacular de Fermín Sobrón.

Aun así, Imanol de la Sota reiteró en diversas ocasiones el «orgullo» que sentía por la actuación de los suyos. «Estoy muy contento porque se ha visto el Barakaldo que queremos», enfatizó. «Me hace sentirme muy orgulloso porque el Barakaldo que se ha visto hoy, a nivel de mentalidad, ha sido un equipo fuertísimo en todo momento», añadió después, considerando que están «en buen camino». Del mismo modo, también quiso recalcar que este partido podía ser una inyección de moral para los jugadores. «hemos merecido la victoria y es un refuerzo al trabajo que están haciendo los chavales», apuntó.

Aunque, si en algo se detuvo el entrenador de los baracaldeses, fue para incidir en el mérito de su plantilla, que ha vivido muchos contratiempos desde que arrancó la pretemporada. De la Sota indicó que «hemos pasado una pretemporada de muchas lesiones, hoy nos faltaban seis jugadores, que es el 25 por ciento de la plantilla y teníamos en el banquillo a muchos que han estado diez, quince o veinte días parados en pretemporada». « Somos un equipo en formación, con mucha gente nueva y que, desde que hemos empezado, se están dando situaciones de mala suerte respecto a lesiones y muchas cosas que estamos viviendo, que no nos han dejado trabajar de la manera que nos hubiera gustado», ahondó.