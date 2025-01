El Sestao River busca dar de nuevo la campanada ante el incontestable líder

Peru Olazabal Viernes, 31 de enero 2025, 18:07 Comenta Compartir

Este sábado, a partir de las 20.00 horas, el Sestao River afronta un reto mayúsculo. El conjunto verdinegro recibe en Las Llanas al incontestable líder del grupo 1 de Primera Federación, la Cultural Leonesa, que aventaja en siete puntos al segundo clasificado. Lejos de querer rendirle pleitesía, los sestaotarras buscarán volver a dar la campanada, como ya hicieron en El Reino de León en la primera vuelta, donde se impusieron por 1-2. Un resultado que les afianza que «somos capaces de competir contra cualquiera», tal y como refrenda Ángel Viadero.

El cuadro de la Margen Izquierda llega a este exigente compromiso después de enlazar dos derrotas consecutivas ante Real Unión (0-1), de manera injusta, y frente al Bilbao Athletic (2-0), con todo merecimiento. El técnico de los verdinegros no esconde que «cada vez que pierdes, son semanas difíciles porque el equipo está más fastidiado». Aun así, remarca que «hay que darle la vuelta y lo mejor que puedes hacer es trabajar bien, como lo hemos hecho, y llegar lo mejor preparados al sábado».

Enfrente tendrán a una Cultural Leonesa que solo ha perdido en cuatro ocasiones esta campaña y que parece lanzada al ascenso directo a Segunda División. «Ahí están los números, es un equipo que juega francamente bien, tiene futbolistas de muchísima calidad, es quizás el que más te somete a nivel ofensivo, es capaz de superar líneas con mucha facilidad y tiene mucha pegada, es lo que le está diferenciando del resto», desgrana Viadero. Este reconoce que será «un partido muy complicado».

Del mismo modo, este duelo cruzará al peor local del grupo ocho puntos suma el Sestao River en Las Llanas- y al mejor visitante -23 puntos ha cosechado la Cultural Leonesa a domicilio-. Según el entrenador cántabro, este dato «habla de que la Cultural es un equipo muy potente en todos sitios y que nosotros no hemos sabido dar con la tecla en esta primera vuelta en Las Llanas». «Sobre todo nos ha faltado acierto para tener mejores resultados en casa», destaca.

Matagigantes

Aunque también hay registros que invitan al optimismo. El Sestao River se está caracterizando este curso por su faceta de 'matagigantes'. 20 de los 23 puntos que suma en su casillero los ha logrado ante los nueve primeros clasificados. Un dato llamativo que «a veces te paras a pensar y no lo entiendes muy bien, no te lo explicas porque el equipo ha competido con mucha seriedad todo el campeonato, no hemos subestimado a nadie», subraya Viadero.

Los sestaoarras confían en sus opciones, ya que «la liga es tan igualada que los partidos se decantan por pequeños detalles». No podrán contar para este envío con Erlantz Palacín por lesión ni con Marcos Bustillo por acumulación de tarjetas. En cuanto al último fichaje, Gaizka Martínez, «ha entrenado con normalidad» y «está disponible», revela el técnico.