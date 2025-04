Alan Parsons: «Es un error que la industria se centre en el rap y lo urbano, esos géneros durarán poco»

Alan Parsons (Londres, 1948) es un mito del rock de lo más sencillo en el trato y de todo menos endiosado. Pese a ser seguramente ... el ingeniero de sonido más visionario de la historia de la música moderna y a cosechar después una exitosa carrera como compositor innovador y referente del llamado rock sinfónico, el músico británico lleva una existencia tranquila en Santa Bárbara (California), desde donde atiende a EL CORREO por videollamada.

Eso sí, sin plan alguno de jubilación a la vista y como un auténtico currela de la música en su estudio californiano, donde continúa mezclando y remezclando todo tipo de producciones sonoras. Quizás por eso, Parsons no escucha ya demasiada música por afición y vive desconectado de las últimas tendencias de la industria a la que tanto ha aportado. Prefiere entretenerse con el cine, aunque cuando conduce sí que sintoniza la radio. «El rock sigue sonando aquí en Estados Unidos», celebra el autor de canciones icónicas como 'Eye in the Sky', 'Games People Play' o la instrumental 'Sirius'.

El londinense, que atesora la friolera de 55 años de carrera, comenzó jovencísimo como ayudante en los míticos estudios de Abbey Road, donde acabó trabajando de ingeniero de sonido de los dos últimos discos de los Beatles. Y de ahí a la década de los 70 y a Pink Floyd, banda que elevó a sus mayores cotas en el estudio con 'The Dark Side of the Moon'. Bandas como Wings, The Hollies o Pilot también deben mucho de su sonido a Parsons que, ya en 1975, se lanzó con canciones propias bajo el paraguas de Alan Parsons Project y junto a su colega el músico de sesión Eric Woolfson, fallecido en 2009.

Fue el inicio de una época dorada para el dúo, con una trayectoria de 15 años acumulando éxito tras éxito y sentando algunas bases del rock progresivo, la música de sintetizadores o el llamado AOR, el sonido de la Costa Oeste. Todo ello en discos tan emblemáticos como 'Tales of Mystery and Imagination' (1976), 'I Robot' (1977), 'Eve' (1979) o 'Eye in the Sky' (1982), clásicos que sonarán el próximo 14 de junio en el BBK Bilbao Music Legends Fest de Miribilla, ahora bajo el nombre de Alan Parsons Live Project. En cualquier caso, el músico británico no vive de las rentas y adelanta a este diario que va a trabajar en nueva música en los próximos meses.

– Canceló su concierto en Bilbao en 2022 por problemas de salud. ¿Tiene ganas de desquitarse?

– Tengo muchísimas ganas de volver a España, ha pasado muchísimo tiempo. Más allá de mis problemas de salud, el virus del covid nos había complicado mucho las cosas para hacer giras por Europa y ahora es un placer poder hacerlo.

– ¿Qué sonará en el Music Legends?

– Va a ser un concierto muy popular, solemos tocar todas las canciones clásicas y los hits. El otro día me enteré de que 'Vulture Culture' (1985) fue un álbum muy popular en España y el sencillo 'Let's Talk About Me' fue número uno. Creo que nunca lo hemos tocado en directo antes, así que definitivamente lo haremos en la gira española.

Junto a su compañero de grupo Eric Woolfson, en su carné de los míticos estudios Abbey Road y grabando 'The Dark Side of the Moon' con Pink Floyd. Archivo de Alan Parsons

– No demasiado, aunque hay uno o dos que me gustan, como Imagine Dragons, que son muy buenos. Pero, para ser honesto, no paso mucho tiempo escuchando música, prefiero ver películas. Me pongo música en el coche mientras conduzco pero estoy un poco desconectado.

– Pero continúa trabajando como productor.

– Sí, sobre todo remezclando. Últimamente he estado haciendo muchas remezclas de mis propios álbumes en Dolby Atmos (tecnología de sonido envolvente) en mi estudio. Y también he remezclado un álbum de los 70 de Steve Harley & Cockney Rebel titulado 'The Best Years of Our Lives' y que saldrá en verano.

– ¿Qué diferencias ve como productor en la actualidad en comparación con los discos de Beatles, Pink Floyd o Wings que produjo en los 60 y 70?

– La tecnología ha cambiado muchísimo pero, curiosamente, la gente me dice que mis producciones y mi música suenan atemporales, que podrían ser de la actualidad, así como de los 80, los 90 y los 2000. Podrían haber sido de cualquier época, lo cual es un orgullo para mí.

– ¿Se ha perdido la filosofía del álbum conceptual?

– Creo que los álbumes conceptuales pasaron de moda. Los 70 eran los años del 'The Dark Side of the Moon' o los trabajos de Peter Gabriel, pero eso ya no existe. La verdad es que no creo que sea importante obligarse a buscar un concepto. En mi caso, siento que hay un concepto subyacente en lo que hago, pero no cuento una única historia ni ligo cada canción con el concepto.

– ¿Está componiendo nueva música?

– Siempre estoy pensando en crear música nueva. Siempre que toco una guitarra o un piano, pienso en ello. No tengo planes para un nuevo álbum ahora mismo, pero, bueno, tampoco quiero dejar pasar demasiado tiempo. Sí, creo que en los próximos 12 meses grabaré un álbum.

– Da la sensación, al menos en Europa, de que el rock ha dejado de interesar comercialmente y vuelve un poco al 'underground'.

– Yo creo que el rock progresivo sigue vivo. Se me ocurre el caso de Steven Wilson (fundador de Porcupine Tree que ha desarrollado una fructífera carrera en solitario), al que yo llamo el 'rey del rock progresivo' y produje su disco 'The Raven', y que sigue pisando muy fuerte. Tengo la impresión de que la generación actual está volviendo a un rock más estructurado y que no todo el mundo quiere hip hop y rap. Por otra parte, lo creas o no, en Estados Unidos la música country sigue siendo extremadamente popular, porque es una música melódica y las canciones conectan con mucha gente.

– En España es ya muy raro poner la radiofórmula y escuchar algo de rock, está copada por el pop y la música urbana.

– ¿Ya no hay rock en la radio? Lo lamento, es un error que la industria se centre en lo urbano y en el hip hop, soy de la opinión de que esos géneros musicales durarán poco.

No hay edad para el rock

Se cumpla o no esta predicción del legendario músico sobre la escasa vida útil de estos géneros urbanos, lo que es un hecho es que las canciones de Alan Parsons Project perduran medio siglo más tarde y cuentan con una legión de incondicionarles, pese a que en los tres lustros que el grupo estuvo activo nunca ofreció una actuación en vivo y Parsons y Woolfson siempre mantuvieron un halo de misterio y una imagen totalmente alejada de los focos. Estimulado por la vigencia de su obra artística, el veterano productor asegura que no se va a retirar de la música de ninguna manera mientras le queden fuerzas.

– A sus 76 años, ¿piensa en dejarlo o cree que no hay edad de jubilación en el rock?

– Yo todavía no estoy listo para rendirme. Mira a algunos artistas que han estado desde siempre y sigue estando: los Rolling Stones o Paul McCartney tienen más de 80 años. Así que creo que no, no hay edad de jubilación en la música. Yo seguiré adelante y, aunque en algún momento me pueda retirar de dar conciertos, siempre estaré listo para trabajar en el estudio.

– ¿Echa de menos a Eric Woolfson a su lado?

– Claro, éramos una pareja muy fuerte e hicimos buena música juntos. Cuando paramos en los años 90 sentía que necesitaba empezar una nueva vida artística sin él, pero tengo que decir que siempre lo he extrañado.