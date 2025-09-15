Sabin Merino se estrena con buen pie en el Barakaldo

Peru Olazabal Barakaldo Lunes, 15 de septiembre 2025, 15:08 Comenta Compartir

El Barakaldo no tuvo que esperar mucho para alzarse con el primer triunfo de la temporada. Después de perder a domicilio ante el Mérida en la jornada inaugural (1-0) y empatar contra el Zamora en su primer encuentro en Lasesarre (1-1), siguieron la progresión y pudieron obtener los tres puntos en el derbi frente al Arenas (2-1). Una victoria que los entrenadores de ambas escuadras calificaron como «justa» debido a que los gualdinegros fueron superiores en el cómputo global del juego y también gozaron de más ocasiones.

Imanol de la Sota comentó que «en la primera parte ya hemos sido superiores y la salida a la segunda parte nuestra ha sido buenísima, nos hemos puesto 2-0, les teníamos, pero una acción de Babá les ha metido en el partido. Así y todo, hemos vuelto a generar dos o tres clarísimas». El técnico de los fabriles se mostró «muy contento por el resultado, por el trabajo de los jugadores y por la conexión otra vez con la gente. Este es el Barakaldo que queremos ver. El otro día contra el Zamora ya lo fuimos. Este es el camino. Un Barakaldo valiente, intenso y que va a por el partido».

Tras el descanso, en menos de diez minutos de diferencia, los goles de Julen Huidobro y Oier López parecían dejar prácticamente sentenciado el choque. Sin embargo, muy pronto, Baba Diocou, que ha firmado tres dianas en tres partidos, metió el miedo en el cuerpo a los baracaldeses recortando distancias. Fue entonces, en el minuto 73, cuando Imanol de la Sota decidió dar entrada a Sabin Merino para que debutara con la elástica gualdinegra. Un estreno muy esperado por la gran trayectoria del delantero que ha pasado por el Athletic, Leganés, Deportivo de la Coruña o Zaragoza, entre otros.

Gran calidad

A sus 33 años, había ganas de ver lo que podía aportar el atacante natural de Urduliz. Pese a solo entrenar cinco días con el grupo, Merino tuvo mucha presencia sobre el verde. Solo llevaba un minuto en el campo cuando realizó un remate de tacón en el que mostró su gran calidad. En la siguiente acción, se desmarcó a la perfección para que Iker Ropero le dejara solo ante el portero, pero Gastesi le adivinó las intenciones.

Fueron las dos acciones más destacadas de un buen debut. «Sabin lleva solo esta semana entrenando con el grupo porque la semana pasada lo hizo en solitario, está en un proceso de principio total de pretemporada. Es alguien que nos puede venir muy bien en lo deportivo porque es un jugadorazo con una trayectoria increíble y también es un jugador que ha vivido muchas cosas. Tenemos un equipo joven y puede ayudar a que crezcan los compañeros en lo individual y a los demás como grupo», valoró De la Sota sobre el delantero.