Se rompe su fichaje por el Nástic tras gritar «me cago en los muertos de los catalanes»: «En Andalucía es una expresión normal»

Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:01

José Manuel Calderón Portillo (Sevilla, 2000) saltó a la fama hace un año por festejar en las redes sociales el ascenso a Segunda del Córdoba, su entonces equipo, al grito de «me cago en los muertos de los catalanes». Aquella expresión la verbalizó en medio de una fiesta que el equipo tenía montada en el autobús tras haber ganado la final de los play-offs al Barça B en Barcelona. Hace 18 horas, el Nástic de Tarragona anunciaba el fichaje de Calderón y el vídeo volvía a correr como la pólvora. El club catalán, vista la reacción de su masa social, decidió echarse para atrás.

Ahora es el futbolista quien ha pedido «perdón» por sus palabras. Anoche entró en directo en 'El Chiringuito' para dar su versión de lo sucedido. «Estoy un poco jodido, en shock, pero asumiendo las consecuencias que tiene. Lo primero quería pedir disculpas a toda la gente que se ha ofendido», afirmó.

La disculpa se quedó ahí porque rápidamente se justificó en que «aquí en Andalucía, para mí es una expresión normal, que no nos tomamos con tanta repercusión». «Tengo familia catalana, amigos catalanes y no se lo tomaron de la misma forma», añadió. Pero el futbolista, ahora sin equipo, asume las consecuencias de sus actos: «A la gente le sentó mal y quería pedir disculpas públicamente».

Fue el propio Calderón quien, asegura, se decantó por la oferta del Nástic. «Ahora mismo estoy sin equipo, tenía otras opciones pero decidimos ir ahí por el proyecto, por la afición que me gustaba y por la ciudad, que es de buena calidad y se tiene que vivir bien», aseguró en el programa de Atresmedia.

El futbolista deberá buscarse ahora la vida para encontrar un equipo a pocas semanas de que comience la nueva temporada. El Nástic justificó su no contratación con un comunicado a última hora de este lunes donde se recalcaba que «el Club, que representa a una ciudad y a una afición orgullosa de su historia, de su identidad y de sus valores, considera que cualquier incorporación debe estar alineada con el respeto, la unión y la responsabilidad social que nos caracterizan».

