El reto viajero del Arenas

El Arenas de las dos caras, ese que al abrigo de Gobela se mantiene invicto pero que lejos de su feudo aún no ha logrado ... puntuar, tiene ante sí dos semanas de vértigo en la que está obligado a mejorar sus prestaciones como visitante. Quince días en los que afrontarán tres complicadas salidas que pondrán a prueba a los de Jon Erice, sabedores de que necesitan dar esa vuelta de tuerca que les falta para empezar a lograr réditos lejos de casa.

Serán, igualmente, dos semanas en las que al técnico navarro del Arenas no le quedará más remedio que rotar y repartir minutos entre sus futbolistas, algunos de ellos entre algodones.

La primera y exigente parada de ese tour que afronta el histórico le llevará este sábado (14:00h) hasta el estadio de A Malata para enfrentarse al Racing de Ferrol, descendido este verano desde Segunda División y, por ende, uno de los equipos a batir. El conjunto gallego es en estos momentos tercer clasificado con catorce puntos, casi doblando los del Arenas (8). Un rival peligroso, especialmente como local. Y es que, al igual que los vizcaínos, aún no han hincado la rodilla frente a su afición.

Una semana más tarde, el Arenas ejercerá de anfitrión frente al Guadalajara (sábado 25, 16:15h), otro adversario que ocupa puestos de play-off de ascenso a Segunda y que obligará al histórico a mostrar su mejor versión para tratar de mantener su imbatibilidad en Gobela.

La Copa

Ese será el primero de los enfrentamientos que los rojinegros deberán afrontar en apenas ocho días. Y es que el jueves 30, el Arenas se desplazará hasta tierras sorianas para afrontar la eliminatoria de Copa del Rey que le enfrentará al Numancia (20:00h). Los de Jon Erice tratarán de pescar en río revuelto. Y es que el Numancia atraviesa momentos complicados.

El último empate sin goles cosechado ante el Sámano en Los Pajaritos ha sido el detonante de la destitución ayer de Abel Segovia al frente del equipo. Su sustituto, anunciado este miércoles, será Ángel Rodríguez. El ahora técnico defendió los colores numantinos como jugador en la campaña 1998/99 y fue uno de los artífices del primer ascenso del Numancia a Primera División.

Tras el duelo copero de Los Pajaritos, y sin completar las preceptivas y recomendadas 72 horas de descanso, el Arenas tendrá que afrontar otro largo desplazamiento hasta tierras gallegas para rendir visita al Ourense (domingo, 2 noviembre; 16:00h). Los de Ángel Llácer son colistas del grupo 1 de Primera Federación con cuatro puntos, una situación que tratarán de enmendar en estas semanas. Aún no conoce la victoria en casa, con un balance de tan solo un empate y dos derrotas.