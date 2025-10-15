El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Arenas Club

El reto viajero del Arenas

Los rojinegros afrontan tres salidas en las próximas dos semanas

Fernando Romero

Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:00

El Arenas de las dos caras, ese que al abrigo de Gobela se mantiene invicto pero que lejos de su feudo aún no ha logrado ... puntuar, tiene ante sí dos semanas de vértigo en la que está obligado a mejorar sus prestaciones como visitante. Quince días en los que afrontarán tres complicadas salidas que pondrán a prueba a los de Jon Erice, sabedores de que necesitan dar esa vuelta de tuerca que les falta para empezar a lograr réditos lejos de casa.

