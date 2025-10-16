«Cuando me quité las expectativas de encima, es cuando más he disfrutado»

Peru Olazabal Barakaldo Jueves, 16 de octubre 2025, 08:18

Víctor San Bartolomé fue el nombre propio del derbi entre el Barakaldo y el Bilbao Athletic. El centrocampista de 25 años entró desde el banquillo para asistir en el 1-1 y marcar el 2-1 definitivo de los gualdinegros en el tiempo de descuento. El baracaldés relata a EL CORREO lo que le supone jugar en el equipo de su pueblo, una vez dejó atrás la presión de ser considerado una de las grandes perlas de Lezama y las constantes lesiones que debió superar.

–Está por primera vez en el equipo de su casa. ¿Cómo está siendo la experiencia?

–Yo siempre he visto lo que es el Barakaldo y lo he sentido, sobre todo estos últimos años, que están creciendo un montón. Ahora estar en el equipo de mi pueblo y ver caras conocidas en la grada es muy especial. Lo llevo con mucha ilusión y alegría.

–Están sextos pese a todos los contratiempos que vivieron en pretemporada. ¿Hasta dónde puede llegar este Barakaldo?

–La pretemporada sí fue complicada, pero tenemos un grupo muy completo. En todas las posiciones hay gente muy preparada, tenemos muy clara la idea que nos pide el míster y todos vamos a una. Eso se está reflejando en que en todos los partidos hemos competido. No es casualidad. Eso es lo que nos llevará a estar lo más arriba posible. Marcarse un objetivo puede conllevar mucha presión y no ayudar. La clave es el día a día. Tenemos los pies en la tierra, somos conscientes de que tenemos mucho potencial, pero que lo tenemos que demostrar en cada partido.

–Como baracaldés, ¿qué le supuso asistir en el 1-1, marcar el gol de la remontada y que la afición corease su nombre?

–Pasó todo muy rápido, pero se dio perfecto. Tuve la suerte de estar en los momentos clave. Por lo especial que era el partido y por cómo se vino abajo el estadio, se me puso la piel de gallina y fue un momento muy emocionante.

–Pasó trece temporadas en Lezama. ¿Había una motivación extra por enfrentarse al Bilbao Athletic?

–Sí, siempre es especial enfrentarte a gente que conoces y con la que has coincidido. Eso siempre motiva. También por lo que representa para el Barakaldo este derbi contra el Bilbao Athletic, que todo el mundo tiene muchas ganas de este partido.

–Fue considerada una de las perlas de Lezama. ¿Cómo se gestiona eso siendo tan joven?

–Siendo un chaval es difícil gestionar todo eso. Más con la carrera que he tenido, que cuando más sonaba, fue cuando más lesiones tuve y peor lo pasé. Jugar con esa presión no me ayudó. En el momento que me quité esas expectativas de encima, es cuando más he podido disfrutar.

–Las lesiones torpedearon su camino. ¿Le generaron mucha frustración?

–Hay veces que no entiendes por qué te pasa y te preguntas por qué a ti, pero yo siempre he trabajado muchísimo y me he dedicado al cien por cien para recuperarme. He tenido esa frustración lógica de querer y no poder, pero nunca me ha faltado la confianza en recuperarme.

–¿Piensa dónde habría llegado sin esas lesiones?

–No. Es parte de mi vida y mi carrera. Estoy orgulloso de estar ahora disfrutando y haber dejado atrás esos momentos difíciles. Ahora me enfoco en disfrutar del presente.

–Ahora, sin esa presión, ¿se encuentra en uno de sus mejores momentos?

–Sí. Estoy en un punto de madurez que me ayuda mucho a centrarme en el juego y en disfrutar del día a día y los partidos. También físicamente estoy en un buen momento.