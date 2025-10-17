«En la primera lesión de tobillo, llegué a pensar que igual lo tenía que dejar»

Peru Olazabal Sestao Viernes, 17 de octubre 2025, 18:11

Una vez superado el quebradero de cabeza que le han supuesto las lesiones que ha sufrido en los tobillos, Asier Benito confía en recuperar su mejor versión en el Sestao River. El delantero de 30 años anotó su primer gol como verdinegro el pasado domingo, en la derrota de los suyos por 1-2 frente al Tudelano. Este sábado a las 19.00 horas volverá a la que ha sido su casa los dos últimos años, el Stadium Gal, donde los sestaotarras disputarán un duelo de mucha altura ante el Real Unión.

– ¿Por qué se decantó por fichar por el Sestao River?

– Porque venía de una operación de tobillo reciente y quería estar cerca de casa. Sí tenía otras ofertas, pero no me merecían la pena. Dentro de Segunda Federación, el Sestao River era el que más me motivaba. El ambiente de Las Llanas llama mucho la atención. Ya lo había vivido jugando de rival e incluso de más chaval viniendo a ver al Amurrio. Me daban la confianza para ir tranquilo en la recuperación del tobillo. Igual en otro lado me exigían que rindiera desde el primer día. Aquí me transmitieron tranquilidad y me ayudaron para llevarme a Lezama y me mirasen los fisios.

– ¿Ha sufrido mucho con sus lesiones en los tobillos?

– Los últimos años he estado condicionado por las lesiones de los tobillos. Cuando me fui al extranjero y tuve la primera, me tiré unos seis meses sin ni siquiera saber lo que tenía, más la operación y la recuperación, estuve trece meses sin jugar. Después tuve la misma lesión en el otro tobillo y no he podido tener regularidad jugando. Ahora lo que busco es tener un año tranquilo de lesiones y que me vaya mejor.

– ¿Se llegó a plantear dejar el fútbol?

–Sí. En la primera lesión, cuando no sabían lo que tenía y no me encontraban la solución, pensaba que igual lo tenía que dejar.

– ¿Ahora cómo se encuentra?

– Estoy bien, tengo el dolor bastante controlado, me permite jugar y no es todos los días. Hay días que, si le he metido mucha caña, igual se me resiente un poco, pero en general bien. Sí noto que todavía me falta coger algo de ritmo de competición. Puedo dar mucho más.

– Han sumado solo dos de los últimos nueve puntos posibles. ¿Cuál es el problema?

– Yo no creo que haya sido por estar mal, igual es más por no meter las ocasiones que hemos generado. Sobre todo, debemos corregir los errores puntuales que hacemos porque te condenan a perder o empatar. Son pequeños detalles.

– ¿Ve al equipo preparado para ascender?

– Sí, para estar arriba seguro. Luego ascender ya se sabe que es muy complicado porque solo sube directo el primero. Veo que tenemos un buen equipo y es capaz de ello.

– ¿Qué le supuso haber marcado su primer gol de verdinegro?

– El delantero vive del gol y se le valora por los goles, aunque a veces sea injusto. Meter el primer gol da confianza, tranquilidad y es importante quitarse esa espina.

– Ahora vuelve al Stadium Gal. ¿Qué recuerdo tiene de sus dos años allí?

– Pues fueron dos años complicados por las lesiones. Me tuve que operar dos veces y fue imposible tener continuidad. Además, el año pasado acabamos descendiendo. Entonces, también tuvo un final muy triste. Fue una pena porque creo que teníamos un equipazo.

– ¿Qué deben hacer para ganar allí?

– Ellos son un equipo que aprieta una barbaridad. Debemos ser listos, igualar su intensidad y, sobre todo, evitar errores.