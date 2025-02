Peru Olazabal Sestao Jueves, 6 de febrero 2025, 08:51 Comenta Compartir

Joseda Álvarez fue uno de los nombres propios del último partido del Sestao River. Suyo fue el tanto que valió el empate (1-1) frente a la Cultural Leonesa, incontestable líder del grupo. Un gol que al lateral derecho cedido por el Deportivo Alavés le puede servir para tener más abierta la puerta de la titularidad, después de una campaña en la que las lesiones le han dejado fuera de ocho convocatorias.

–¿Cómo vivió el hecho de estar en dinámica del primer equipo del Alavés?

–Desde que llegué, estuvo muy a gusto con Luis García Plaza, hice la pretemporada con ellos y me acogieron muy bien. Estaba viviendo el sueño que tenía desde pequeño. El primer año fui convocado siete veces en Segunda División y, en el siguiente, fui convocado las primeras cuatro jornadas de Primera, hasta que me lesioné de la pubalgia, que me tuvo todo el año apartado y me hizo pasarlo mal.

–¿Cómo fue tocar con los dedos el sueño de debutar en Primera y que se lo arrebatara aquella lesión?

–Fue un golpe muy duro porque además era mi último año sub-23, en el que podía estar entre el filial y el primer equipo. Yo me sentía con mucho ritmo y que lo estaba haciendo muy bien, hasta que el pubis me dijo basta. Intenté seguir todo lo que pude, pero hubo un momento en el que no podía ni andar. Fue un palo duro, pero ya estoy muy bien.

–¿Cómo lo manejó psicológicamente?

–Fue lo que más me costó. Era el año en el que me tocaba, me sentía preparado y con confianza. Entonces psicológicamente fue duro. Me apoyé en los profesionales del Alavés, en mis familiares, amigos, compañeros del club y readaptadores para que se me hiciera más ameno, porque era un momento clave para mí.

–¿Cómo surge la cesión al Sestao River?

–Venía de estar casi todo el año parado. Jugué al final de la temporada pasada y me sentía bien físicamente. Entonces necesitaba salir a un sitio en el que apostasen por mí. Matías -Lizarazu- me transmitió mucha confianza y vine porque sentí que de verdad querían que estuviera.

–Las lesiones no le han permitido tener continuidad.

–Sí, empecé en pretemporada con una lesión muscular, de la que volví a recaer en noviembre. Pero ahora noto ya que estoy volando otra vez. No estoy resentido, ni siento molestias, puedo dar mi cien por cien.

–¿La experiencia está resultado como deseaba?

–Está siendo difícil porque es mi primera vez fuera de un filial y es todo muy distinto. Entonces, entre la lesión y un contexto tan distinto, cuesta adaptarse. Los partidos en Las Llanas son la guerra, cambia mucho, pero te hace crecer en muchos otros aspectos. Siempre se puede aprender algo. El año pasado me tocó luchar con mi cabeza por la lesión y ahora aprender de este otro fútbol.

-¿El gol del pasado sábado le ayuda a tener mayor confianza?

–Un gol siempre ayuda. Más aun cuando vienes de estar lesionado y también de estar en el banquillo, que era algo a lo que no estaba acostumbrado. Siempre he sido muy participativo en el Levante y el Alavés. Este año está sirviendo para ver otra manera de aportar al equipo.

-Tiene contrato en el Alavés hasta 2027. ¿Sigue soñando con jugar en Primera?

–Sí, totalmente. Yo ahora estoy enfocado en lo que me toca, que es hacerlo lo mejor posible en el Sestao River, pero quiero jugar en Primera División y en el Alavés, que es al que le debo todo, porque apostaron por mí. Tengo en mente volver al Alavés, ojalá quedarme y trabajaré para ello. Sé que con mis cualidades y trabajando, puedo llegar a ser jugador del primer equipo.