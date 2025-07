Inicio exigente para los equipos vizcaínos de Primera Federación

Peru Olazabal Martes, 1 de julio 2025, 22:37 | Actualizado 22:50h. Comenta Compartir

Los tres equipos vizcaínos que la próxima temporada militarán en Primera Federación han podido conocer esta noche cuál será su ruta a partir del fin de semana del 30 y 31 de agosto, fecha del inicio de competición. La Federación desveló el calendario de este tercer peldaño nacional en un acto longevo, donde también se revelaron los calendarios de las principales categorías del fútbol masculino, femenino y fútbol sala. En el caso del Arenas, el Barakaldo y el Bilbao Athletic, se puede decir que tuvieron distinta suerte, con comienzos muy dispares, que pueden dar las primeras pistas en una liga siempre muy igualada, competida y apretada.

El Arenas se estrena en esta Primera Federación aún con la incógnita de si lo podrá hacer en su estadio habitual, Gobela. Las leyes de la competición impiden que se pueda jugar en césped de hierba artificial y la Federación no ha cedido en este sentido. Por lo tanto, todo apunta a que tendrán que buscar un nuevo destino, de no ser que haya alguna modificación de última hora. Desde luego, ya no hay mucho tiempo para despejar esa incógnita. El cuadro getxotarra comenzará esta nueva aventura como local frente a un equipo que ya se ha convertido en todo un clásico de la categoría, como es el Arenteiro.

En la segunda jornada repiten partido en casa, recibiendo al recién ascendido Cacereño. Su primer derbi vizcaíno lo vivirán precisamente en su tercer compromiso, visitando Lasesarre para medirse al Barakaldo. No será la decimoquinta jornada cuando se enfrenten como locales al Bilbao Athletic -6 y 7 de diciembre-. En la segunda vuelta, recibirán al Barakaldo en la fecha 26 -7 y 8 de marzo-. El siguiente fin de semana, visitarán Lezama para jugar ante el Bilbao Athletic. Echarán el cierre a la temporada recibiendo al Zamora. Veremos de lo que es capaz la escuadra que dirigirá Jon Erice, tras la marcha de Ibai Gómez, rumbo al Andorra de Segunda División.

Máxima exigencia

El Barakaldo vivirá su segunda temporada en esta división tras cosechar una meritoria undécima plaza la pasada campaña. Ahora desean asentarse en la categoría e incluso mejorar su notable nota. Para ello, tratará de dar continuidad a su plantilla, aunque ha sufrido importantes bajas. Habrá que ver qué depara este mercado para el conjunto gualdinegro, que tendrá un inicio de competición muy exigente, visitando el Estadio Romano José Fouto de todo un Mérida, que esta última campaña ha disputado el play-off de ascenso.

Asimismo, su primer encuentro en Lasesarre será la siguiente semana, recibiendo a otro rival de enjundia, tal y como es el Zamora. En la tercera jornada, repetirá en Lasesarre para vivir su primer derbi ante el Arenas. El turno de enfrentarse al Bilbao Athletic será el fin de semana del 11 y 12 de octubre, en la séptima fecha, también en el feudo baracaldés. En la segunda vuelta, apenas habrá que esperar para presenciar ese derbi entre gualdinegros y rojiblancos. En la jornada 21, correspondiente al fin de semana del 24 y 25 de enero, ambos se verán las caras en Lezama. El Barakaldo pondrá fin al curso recibiendo al Celta Fortuna.

Al Bilbao Athletic, que la temporada pasada rozó el play-off de ascenso, le tocará dar el do de pecho desde el principio y demostrar que los nuevos cachorros están preparados para la exigencia de esta Primera Federación. En la primera jornada les toca visitar a un Ourense que fue décimo la campaña pasada, realizando una segunda vuelta de ensueño. No será nada fácil. Su segundo compromiso también será fuera de casa frente al Talavera de la Reina. El primer rival que visitará Lezama será el Real Madrid Castilla para vivir un atractivo duelo de filiales. Los de Jokin Aranbarri concluirán la liga ante un 'coco' como la Ponferradina.