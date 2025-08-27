El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La plantilla del Arenas será la más joven de la categoría en su estreno en Primera Federación. arenas
Primera Federación

La «ilusión» del debutante Arenas

Los rojinegros se estrenan en Primera Federación con la coyuntura de disputar media temporada en Gobela y la otra mitad en Fadura

Peru Olazabal

Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:17

El Arenas se estrenará este domingo en Primera Federación. El cuadro getxotarra lo hará con la misma ambición, ilusión, dinamismo y juventud que le llevaron ... a ser campeones de su grupo de Segunda Federación el curso pasado. Aunque con cambio en el banquillo tras la salida de Ibai Gómez al Andorra. Ahora le sustituye en el cargo Jon Erice en lo que es una apuesta continuista por parte del club. Los rojinegros se presentan en esta categoría de bronce con el equipo más joven, exceptuando filiales, con una media de edad que no alcanza ni siquiera los 23 años de edad.

