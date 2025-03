Igor Oca: «Hay muchísimas cosas buenas a las que nos tenemos que agarrar para conseguir la permanencia»

Laura González Viernes, 7 de marzo 2025, 15:17 Comenta Compartir

A contrarreloj, a pocas horas de recibir al 'Sanse' en Las Llanas, Igor Oca ha sido presentado este viernes como nuevo técnico del Sestao River, iniciando así su segunda etapa en la entidad, con la que firmó el ascenso a Segunda Federación en 2021, y con la que ahora espera lograr la permanencia un peldaño más arriba.

Después de la salida de Ángel Viadero, que se hizo pública este martes, el de Basauri se ha comprometido hasta final de temporada, animado sobre todo por la buena experiencia que vivió en este club. «La relación fue muy buena y siempre hemos estado atentos los unos de los otros. Después de estar en Primera División (en Sudamérica) mi idea era acercarme y desde que recibo la llamada del presidente lo miro con muy buenos ojos», ha declarado el preparador, asegurando que lleva «motivado y con unas ganas tremendas de poder aportar». «Más allá de la situación, creo que el equipo está muy vivo y tengo la convicción de que podemos hacer muchas cosas antes de que acaben los doce partidos que quedan».

En River, tras el empate de la pasada jornada en casa del Arenteiro después de ir ganando 0-2 al descanso, ocupa la decimoséptima plaza en la clasificación, a un punto de la salvación, después de haber sumado siete victorias, ocho empates y once derrotas. Esta tarde, a las 20.30 horas, recibe a la Real Sociedad B, un choque en el que, debido a la premura de los acontecimientos, Oca no podrá sentarse en el banquillo, pero tratará de dirigir al equipo muy de cerca, desde la grada. «Tenemos que funcionar acorde a la legalidad y tramitar la licencia, aportando dentro de lo que se pueda», ha explicado.

Recién llegado de Valencia, donde reside con su familia, aterrizó en tierras vizcaínas este jueves por la noche, estableciendo contacto con algunos jugadores. «A varios les he entrenado y con otros me he enfrentado. Antes del partido hablaré con los capitanes. Trazaremos ya el camino desde hoy mismo, tratando de salvar esta situación especial con la mejor predisposición», ha afirmado, destacando que pese a la situación ve a sus futbolistas «vivos». «Después de 26 jornadas puedes centrarte en mirar aspectos negativos pero quedan muchísimas cosas por vivir y hay muchísimas cosas buenas a las que nos tenemos que agarrar para conseguir el objetivo de permanecer en Primera Federación».

Oca considera que la plantilla con la que se ha encontrado es «corta», lo que puede ser un aspecto positivo. «Con este tipo de cambios los jugadores que no estaban enganchados por diferentes motivos, por la relación que tenían con el anterior cuerpo técnico o porque dejaron de sentirse protagonistas tienen ahora una oportunidad para mostrarse. Estamos en un club que no te permite salir y no dar el 100% y sé que cualquier jugador lo va a dar todo».

Dentro de las tareas pendientes el nuevo técnico del Sestao se ha propuesto en este arranque de su segunda etapa lograr hacer más fuerte al equipo en casa ya que actualmente es el que peores números tiene en su feudo de todo el grupo. «Históricamente eso no se ha repetido en muchas ocasiones. Si lo revertimos estaremos más cerca de conseguir lo que queremos». Eso pasa por lograr un trinfo hoy en la visita del 'Sanse', un conjunto donostiarra que llega segundo, pero dolido tras haber caído la pasada jornada en su campo frente al Bilbao Athletic. «Están luchando por estar en lo más alto y lo están haciendo muy bien. Nosotros tendremos que aprovechar nuestras armas para tratar de sacar el partido adelante. Tenemos nuestra peculiaridad, nuestra cultura, Sestao es diferente, y hay que adaptarse lo mejor posible al cambio y aguantar los golpes que vengan para lograr el objetivo».

Viadero pidió la salida

Antes de que Oca relatara ante la prensa sus impresiones por su regreso a Las Llanas, el presidente de la entidad, Ángel Castro, ha querido aclarar las dos salidas que se han producido en el club en las últimas dos semanas, la del director deportivo, Matías Lizarazu, y la del técnico Ángel Viadero. En el primer caso el dirigente ha confirmado que la junta directiva acordó su no continuidad en la próxima campaña, «por lo que creímos que no tenía sentido prorrogar que estuviera aquí hasta el 30 de junio, siendo mejor separar ya los caminos para dar libertad a ambas partes».

Respecto a la marcha de Viadero, Castro ha matizado que no se ha tratado «ni de un cese ni de una destitución», sino de una decisión personal del técnico, al que desde la entidad trataron de convencer. «El domingo su representante me envió un whatsapp indicando que se quería ir. El lunes le llamo, me da sus razonamientos, respetables, y tras el entrenamiento le llamo, además de otras personas del club, para darle ánimos, pero nos dice que la decisión está ya tomada, y el martes se despide de la plantilla e iniciamos el acto de rescisión del contrato, pactando la mejor solución posible para ambas partes». A partir de ahí, según el presidente, se inicia una operación de búsqueda de nuevo entrenador, «con Igor como primera opción», que sentará a Oca de nuevo en el banquillo del River a partir de la próxima jornada, el viernes 14 de marzo a las 20.30 horas, en el campo del filial del Celta.