Haitz Huete, el debutante más joven del Barakaldo en Primera Federación

El Barakaldo no tenía nada en juego en la última jornada. Únicamente visitaba al Tarazona con la intención de mejorar su puesto clasificatorio y aliviar ... una segunda vuelta para olvidar, en la que ha sido el peor equipo del grupo junto a la descendida Gimnástica Segoviana -ambos han sumado 17 puntos-. No pudo despedir la temporada con victoria. El conjunto aragonés le batió por 1-0 para obtener la clasificación a la próxima Copa del Rey.

Los baracaldeses han sufrido muchas lesiones en el tramo final de este curso. Para muestra un botón. En este pasado encuentro, no entraron en convocatoria Borja García, Oier López, Imanol Torre, Bittor Isuskiza y Ekaitz Molina. Aunque, en el caso de este último, fue por acumulación de tarjetas. Esta situación dio pie a que Imanol de la Sota metiera en liza a un canterano. Un juvenil que la semana anterior había terminado la liga.

Ese no es otro que Haitz Huete. El centrocampista de sólo 18 años (19/03/2007), habitual en los planes del Juvenil Nacional durante las dos últimas campañas, no sólo viajó con el equipo a Tarazona, si no que también pudo disfrutar de minutos. Imanol de la Sota decidió introducirle al verde en el minuto 85, en sustitución de Adrián Revilla. De ese modo, se convirtió en el debutante más joven del Barakaldo en esta etapa en Primera Federación, superando a Jesús Martínez, de 21 años.