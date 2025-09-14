Un gran Bilbao Athletic se impone al Real Madrid Castilla

Tras dos empates en las primeras jornadas, las buenas sensaciones del arranque liguero del Bilbao Athletic se plasmaron con un gran triunfo ante el Real ... Madrid CAstilla (1-0). El segundo equipo rojiblanco cuajó una excelente actuación para imponerse con claridad a los madrileños, que acusaron jugar casi una hora con un jugador menos por la expulsión de Jorge Cestero. Por juego y ocasiones, los cachorros bien pudieron firmar un resultado más abultado, pero la falta de puntería les obligó a sufrir hasta el final para lograr su primera victoria de la temporada.

Bilbao Athletic Gamen; Irurita, Duñabeitia, Monreal, Johaneko (Eghosa, min. 62); Lete (Guibelalde, min. 57), Eder García; Bujan (Conde, min. 74), Ibon Sánchez, Adrián Pérez (Gift, min. 62); Ibai Sanz (Hierro, min. 74). 1 - 0 Real Madrid Castilla Fran González; Fortea, Joan Martínez, Fati, Valdepeñas (Aguado, min. 46); Moran, Cestero; Yañez (Ortega, min. 46), Roberto Martín (Pitarch, min. 46), Iglesias (Perea, min. 46); Zúñiga (Fortuny, min. 74). GOLES 1-0; Ibai Sanz (min. 2)

ÁRBITRO David López, del colegio catalán, amonestó a los locales Lete (min. 13), Ibai Sanz (min. 35), Bujan (min. 52), Monreal (min. 58), Guibelalde (min. 81) y a los visitantes Fortuny (min. 75) y expulsó a Cestero por doble amonestación (min. 29 y min. 37)

INCIDENCIAS 1.536 espectadores en Lezama.

El encuentro no pudo tener un comienzo más prometedor. Ni siquiera habían pasado dos minutos cuando, en el primer córner del partido, la pizarra les funcionó a la perfección a los pupilos de Jokin Aranbarri. Desde la esquina, Ibon Sánchez entregó el esférico al primer palo a Adrián Pérez, quien tocó de primeras con Ibai Sanz para que rematara sorprendiendo a los blancos y estrenar el marcador en un abrir y cerrar de ojos. Todavía había gente entrando en Lezama que se perdió el gol.

Al filial rojiblanco le sentó bien empezar con ventaja y tuvo el mando de la situación en los primeros compases del choque. En la primera mitad, Aimar Duñabeitia estuvo impecable en las anticipaciones, defendiendo hacia arriba y realizando varios robos en campo contrario. Eder García se hizo el dueño del centro del campo, deleitando a los presentes en su primera aparición en Lezama como local. Por bandas, tanto Endika Buján como Adrián Pérez demostraron de nuevo estar en un gran momento y fueron un tormento para la zaga rival.

Poco a poco, el Real Madrid Castilla fue asentándose, equilibrándose mucho más la balanza. Se podía decir incluso que reinaba la igualdad en Lezama, hasta que Cestero vio la cartulina roja por doble amonestación en el minuto 37. En ese momento, el Bilbao Athletic volvió a ejercer una clara superioridad. De hecho, en el minuto 40, Ibon Sánchez pudo ampliar la renta rematando de cabeza solo en el área pequeña un buen centro de Adrián Pérez, pero su remate se estrelló en poste. El mediapunta volvió a intentar marcar antes del descanso, pero su disparo se fue desviado.

Antes de concluir una primera mitad de sobresaliente, Endika Buján volvió a disparar contra el palo en una acción asociativa brillante de los rojiblancos. En vista de que su equipo estaba siendo arrollado, Álvaro Arbeloa realizó cuatro cambios en el descanso. Estuvo algo mejor el Real Madrid Castilla en la segunda parte, aunque los cachorros seguían dominando y pudieron firmar el segundo tanto antes de cumplirse la hora de encuentro. Ibai Sanz hizo un extraordinario pase entre líneas para dejar a Ibon Sánchez solo ante Fran González, pero el getxotarra intentó ajustarla y se le marchó fuera.

En el tramo final del partido, la alta temperatura pareció hacer mella en los jugadores, exhaustos tras la constante repetición de esfuerzos. Sorprendentemente, pese a estar en inferioridad numérica, el Real Madrid Castilla se manejó mejor en esta situación. Deambulaba la sensación de que se le podían escapar dos puntos a los locales, tras haber hecho méritos más que de sobra para alzarse con el triunfo e incluso tener el partido cerrado a esas alturas. Elijah Gift pudo marcar con un buen golpeo con el exterior que se marchó por el lateral de la portería. Asier Hierro fue el último en intentarlo con un disparo cruzado que también se fue fuera. Por suerte, los rojiblancos no tuvieron que lamentar la cantidad de ocasiones desperdiciadas.