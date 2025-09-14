El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Johaneko persigue a Manuel Morán en una acción del partido. Athletic Club
Primera Federación

Un gran Bilbao Athletic se impone al Real Madrid Castilla

Bilbao Athletic 1-0 Real Madrid Castilla ·

El filial rojiblanco, por juego y ocasiones, pudo vencer con más contundencia a los blancos, que jugaron casi una hora con un jugador menos

Peru Olazabal

Domingo, 14 de septiembre 2025, 19:06

Tras dos empates en las primeras jornadas, las buenas sensaciones del arranque liguero del Bilbao Athletic se plasmaron con un gran triunfo ante el Real ... Madrid CAstilla (1-0). El segundo equipo rojiblanco cuajó una excelente actuación para imponerse con claridad a los madrileños, que acusaron jugar casi una hora con un jugador menos por la expulsión de Jorge Cestero. Por juego y ocasiones, los cachorros bien pudieron firmar un resultado más abultado, pero la falta de puntería les obligó a sufrir hasta el final para lograr su primera victoria de la temporada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

