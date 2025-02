«El fútbol femenino es una mierda, no tiene nivel, es una vergüenza...» Mientras, esto pasó en la Primera RFEF masculina El Andorra-Lugo dejó una jugada surrealista donde se produjeron numerosos fallos sorprendentes en cadena hasta que el árbitro pitó penalti

A. Mateos Lunes, 10 de febrero 2025, 13:57 | Actualizado 14:11h. Comenta Compartir

Cada cierto tiempo un tuit sobre fútbol femenino se hace viral en la red social X. Normalmente, el mensaje contiene un vídeo de un fallo estrepitoso o algo similar que busca la burla rápida para la viralización y monetización del contenido. Así es como funciona la antigua Twitter que dirige recientemente Elon Musk.

Pero esta vez, se ha dado la vuelta a la tortilla. Un usuario ha compartido un vídeo del Andorra-Lugo de Primera RFEF masculina celebrado este fin de semana y el contenido se ha hecho viral. Y no es para menos. La jugada no hay por donde cogerla. Numerosos fallos en cadena, a cada cual más sorprendente. Este usuario quiso utilizar la habitual queja sobre la calidad que presenta el fútbol femenino respecto al masculino para titular irónicamente el vídeo mencionado como «el fútbol femenino es una mierda, no tiene nivel, es una vergüenza absoluta... La 1ª RFEF...» El vídeo ya supera el millón y medio de reproducciones.

"El futbol femenino es una mierda , no tiene nivel ,es una vergüenza absoluta"



La 1ª RFEF : pic.twitter.com/wIcRMya9F6 — Laarrylangosta🪓 (@laarrylangosta_) February 9, 2025

La acción comienza por una falta lateral lanzada por el Lugo. Los gallegos pierden 1-0 contra el equipo propiedad de Gerard Piqué cuando en el minuto 87 cuentan con una ocasión perfecta para empatar. El tiro libre se resuelve con pérdida y contraataque de los andorranos. El central del Lugo frena la carrera del delantero local y cede el balón a su portero, que inexplicablemente se la regala al jugador rival. El futbolista del Andorra, que no esperaba recibir el balón, no logra controlar el esférico y nuevamente pierde la posesión. El siguiente fallo lo comete el central al que le llega el balón rechazado. Este se lo vuelve a regalar al delantero andorrano que en un mano a mano contra el portero decide asistir en vez de chutar a portería. Su compañero cae al área y el árbitro pita penalti.

La surrealista acción acabó con gol del Andorra, que se impuso al Lugo por dos goles a cero en un partido vital por la lucha por el ascenso y la permanencia. Los hombres de Piqué están séptimos a cuatro puntos del Barakaldo, que marca el último puesto de acceso a los play-offs de ascenso a Segunda. Mientras, el Lugo está abajo, a un punto de entrar en la zona de descenso de la que trata de salir el Sestao River y el Amorebieta. Los verdinegros están a un punto de los gallegos, mientras que los azules aún deben remontar una distancia de seis puntos.