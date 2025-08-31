El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Manu Cecilio
Primera Federación

Emocionante triunfo del Arenas

Arenas Club 2-1 Arenteiro ·

Un brillante combinado rojinegro vence en el tramo final al Arenteiro pese a jugar casi toda la segunda parte en inferioridad numérica

Peru Olazabal

Domingo, 31 de agosto 2025, 19:52

Gobela vivió un carrusel de emociones en su estreno en Primera Federación. El Arenas dejó grandes sensaciones en una brillante primera mitad, pero todo se ... torció con la cartulina roja que vio Paul Álvarez al inicio de la segunda. El gol del empate del Arenteiro lo puso todo patas arriba. Sin embargo, los getxotarras también demostraron fe y convicción anotando el 2-1 definitivo en los instantes finales del partido.

