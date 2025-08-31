Emocionante triunfo del Arenas

Gobela vivió un carrusel de emociones en su estreno en Primera Federación. El Arenas dejó grandes sensaciones en una brillante primera mitad, pero todo se ... torció con la cartulina roja que vio Paul Álvarez al inicio de la segunda. El gol del empate del Arenteiro lo puso todo patas arriba. Sin embargo, los getxotarras también demostraron fe y convicción anotando el 2-1 definitivo en los instantes finales del partido.

Arenas Gastesi; Borikó, Sillero, Paul Álvarez, Zabaleta; Verde, Zabala; Collado, Hidalgo (Pablo García, min. 56), Diocou (Álvaro Vázquez, min. 76); Jorge Luis (Troncho, min. 67). 2 - 1 Arenteiro Diego García; Alpha, Eliseo, Gorka Pérez, Llácer; Ferreiro, Val (Dani González, min. 66), Aguza (Nacho Ramón, min. 90), Diego Moreno (Richarte, min. 82); Mingo y Romera (Adilson, min. 66). GOLES 1-0; Diocou (min. 35). 1-1; Mingo (min. 72). 2-1; Pablo García (min. 90).

ÁRBITRO Irurtzun An Artola amonestó a los local Pablo García y a los visitantes Ferreiro, Llácer, Adilson y Alpha. Expulsó a Paul Álvarez (min. 55).

Desde un principio, el conjunto dirigido por Jon Erice dejó muy claro que seguiría la misma filosofía de juego que implantó el curso pasado Ibai Gómez. Los rojinegros conservan ese estilo asociativo en el que buscan ser protagonistas con balón y llevar la iniciativa por medio de posesiones largas. Desde luego, les fue muy efectivo la campaña pasada, logrando el histórico ascenso a Primera Federación.

Ahora quedaba por ver cómo funcionaría esa idea en esta categoría, con mucha mayor exigencia. Desde luego, la puesta en escena de los getxotarras no pudo ser más ilusionante. En la primera mitad, el Arenas fue claramente superior al Arenteiro, capaz de asociarse, combinar y trenzar buenas jugadas pese a la intensa presión de los gallegos. La parroquia en Gobela parecía encantada con los suyos.

Ya en el minuto tres, el estadio de la Margen Derecha fue testigo del funcionamiento del nuevo Video-support, el novedoso VAR de Primera Federación. Un córner botado por Eneko Zabaleta lo acabó rematando Jorge Luis de chilena en el segundo palo y lo sacó Diego García desde la línea de gol, sin quedar claro si había entrado o no. El colegiado lo revisó y las imágenes no fueron muy clarificadoras, por lo que no subió al marcador.

Además del buen desempeño general de los areneros, todos los focos pronto comenzaron a apuntar a Baba Diocou. El joven extremo izquierdo de veinte años, cedido por el Tenerife, brilló con luz propia. El senegalés demostró ser veloz, potente, vertical y un gran regateador. De hecho, en el minuto 35, marcó el primer gol de la historia del Arenas en esta Primera Federación. Realizó un rápido desmarque, regateó a su marcador y definió a la perfección con su pierna diestra. Tres minutos después, estuvo a punto de anotar el segundo con un disparo cruzado que se le marchó desviado.

No obstante, todo pareció irse al traste después del descanso. En el minuto 55, Paul Álvarez vio la tarjeta roja por un leve empujón siendo el último hombre. Una acción que cambió el devenir del encuentro. En inferioridad, el Arenas dejó de ser tan dominante y el Arenteiro pudo soñar con darle la vuelta a la situación. En el minuto 72, Alpha realizó un centro desde el costado derecho y Diego Moreno se la puso en bandeja a Mingo para que solo tuviera que meter el pie y batir a Gastesi. Cuando muchos ya daban el empate por bueno, justo antes de entrar en el tiempo de descuento, Pablo García se elevó más que nadie en un centro de Troncho para otorgar el triunfo a los suyos con un gran testarazo.