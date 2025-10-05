El Barakaldo continúa abonado al empate

Otras tablas para el Barakaldo. El conjunto fabril no pasó del empate a uno en su visita a Espiñedo frente al Arenteiro. En un partido ... cerrado e igualado, pudo parecer que los baracaldeses se llevarían un ajustado triunfo por un gol de Eric Pérez en el tramo final. Sin embargo, solo seis minutos después, Mingo igualó la contienda. Este es el cuarto empate de los fabriles en las primeras seis jornadas que se han celebrado en Primera Federación. Está un punto por encima de los puestos de descenso y cuatro por debajo del play-off de ascenso.

CD Arenteiro Diego García; Jordan (Alpha, min. 71), Gorka Pérez, Lohr, Diego Moreno; Val (Adilson, min. 86), Bastida; William (Dani González, min. 78), Ferreiro, Ochoa (Richarte, min. 71); Mingo. 1 - 1 Barakaldo CF Ispizua; De Jesús, Arana, Dufur, Oier López (Pedernales, min. 89); Mandiang (Iñigo Muñoz, min. 60), Naveira, Huidobro (Molina, min. 60), Eric Pérez; Sabin Merino (San Bartolomé, min. 60) y Valiño (Galarza, min. 68). GOLES 0-1; Eric Pérez (min. 80). 1-1; Mingo (min. 86)

ÁRBITRO Antonio Sánchez amonestó a los locales Diego Moreno (min. 29), Ferreiro (min. 64) y Dani González (min. 90) y a los visitantes Arana (min. 34), De Jesús (min. 84), Eric Pérez (min. 90) y Naveira (min. 90).

El conjunto que dirige Imanol de la Sota estuvo bien plantado en una primera mitad muy cerrada, en la que reinó la igualdad. Ninguno de los dos equipos consiguió hacerse con el mando absoluto del encuentro, ni tampoco generar mucho peligro en el área contraria. Las ocasiones para marcar fueron a cuentagotas. Apenas tuvieron trabajo los porteros en los primeros 45 minutos. Desde luego, a ambos equipos les faltó meter una marcha más si querían ponerse por delante. Tocaba resetear su propuesta ofensiva en el paso por vestuarios.

En ese sentido, el descanso pareció sentarle mejor al Arenteiro. El cuadro gallego fue capaz de acelerar el ritmo, ser más vertical y poner a los gualdinegros entre las cuerdas. Los de O Carballiño fueron superiores durante los primeros veinte minutos de la segunda mitad. Aunque nada más empezar este periodo, fue Naveira quien pudo estrenar el marcador con una volea en el interior del área tras una buena entrega con la cabeza de Sadiou Manding. Luego Ibon Ispizua fue determinante para salvar a los suyos con dos grandes paradas.

En una de ellas, en la que encimó a Mingo cuando remataba, el Arenteiro reclamó penalti de Markel Arana sobre Iván Ferreiro. De hecho, el banquillo solicitó que el colegiado revisara la acción en el VAR, pero no concedió la pena máxima. Pasada la hora de choque, Diego Moreno tuvo otra buena oportunidad para anotar, pero su remate se marchó muy alto. Mientras, el conjunto fabril fue creciendo con el paso del tiempo, asentándose en el campo e igualando las tornas poco a poco. Cuando todo estaba muy parejo, quien se encargó de desequilibrar la balanza fue Eric Pérez en el minuto ochenta con un zurdazo desde fuera del área ajustado al palo derecho.

Ese tanto podía significar el primer triunfo del Barakaldo a domicilio esta temporada. Solo dos minutos después, Unai Naveira pudo certificar la victoria, estando cerca de marcar el segundo. No obstante, la alegría les duró poco a los baracaldeses. En el minuto 85, Mingo remató de cabeza un buen centro en una falta lateral para volver a establecer las tablas. Lejos de conformarse con el empate, los gualdinegros fueron a por los tres puntos y apretaron el acelerador en el tramo final.

Víctor San Bartolomé pudo volver a poner por delante a los suyos tras un buen pase de Iñigo Muñoz que le dejó solo contra el portero. Sin embargo, el mediapunta amagó, se cerró el hueco y Diego García pudo detenerle. En el tiempo de descuento, el Arenteiro pidió que el árbitro volviese al VAR para revisar una posible cartulina roja a De Jesús, pero el trencilla se reafirmó tras ver las imágenes y mantuvo la amarilla.