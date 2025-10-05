El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Oier López pugna con Iván Ferreiro en el partido entre el Arenteiro y el Barakaldo. Barakaldo CF
Primera Federación

El Barakaldo continúa abonado al empate

Arenteiro 1-1 Barakaldo CF ·

El cuadro fabril pudo ganar con un gol de Eric Pérez en el ochenta, pero el Arenteiro se rehízo solo seis minutos después

Peru Olazabal

Domingo, 5 de octubre 2025, 18:52

Comenta

Otras tablas para el Barakaldo. El conjunto fabril no pasó del empate a uno en su visita a Espiñedo frente al Arenteiro. En un partido ... cerrado e igualado, pudo parecer que los baracaldeses se llevarían un ajustado triunfo por un gol de Eric Pérez en el tramo final. Sin embargo, solo seis minutos después, Mingo igualó la contienda. Este es el cuarto empate de los fabriles en las primeras seis jornadas que se han celebrado en Primera Federación. Está un punto por encima de los puestos de descenso y cuatro por debajo del play-off de ascenso.

