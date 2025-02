El Barakaldo cae en su primera vez sin Maroan Sannadi

Peru Olazabal Barakaldo Domingo, 2 de febrero 2025, 14:07 | Actualizado 14:17h. Comenta Compartir

El Barakaldo afrontaba su primer encuentro sin Maroan Sannadi, con la intención de no acusar su marcha y dejar patente que su éxito está basado en el colectivo. No obstante, no pudo demostrarlo en un encuentro muy atascado, dominado por los fabriles, a los que ... les costó transformar su claro mandato en ocasiones, debido a la correosa defensa del Real Unión. Los irundarras aprovecharon las únicas ocasiones que dispusieron y vencieron en Lasesarre gracias al doblete de un ex gualdinegro como Sergio Benito. Con este resultado, los de Imanol de la Sota caen a la quinta plaza, aunque continúan en puestos de play-off.

Barakaldo CF Unai Pérez; Pedernales, Borja García, Aymane (Muguruza, min. 67), Oier López (Torre, min. 77); Molina, Huidobro (Jesús Martínez, min. 73); Luis Bilbao (Buján, min. 73), Uriarte (Isuskiza, min. 67), Pablo Santiago; Revilla. 0 - 2 Real Unión Wright; Eimil (Cayarga, min. 78), Quintana (Rivero, min. 78), Javi Domínguez, Olartua, Joseca; Vidorreta, Iker Bilbao (Garrido, min. 90); San Bartolomé (Obieta, min. 78), Aranzabe y Sergio Benito (Puig, min. 87). GOLES 0-1; Sergio Benito (min. 47). 0-2; Sergio Benito (min. 70).

ÁRBITRO Cueto Amigo, del colegio castellano-leonés, amonestó a los locales Huidobro (min. 19) y Borja García (min. 90) y a los visitantes San Bartolomé (min. 68) y Cayarga (min. 84).

INCIDENCIAS 3.055 espectadores en Lasesarre. Al Real Unión le había funcionado su cambio de sistema, pasando a formar con cinco integrantes en la defensa. Así, el conjunto blanquinegro había logrado dos victorias consecutivas, ante Sestao River (0-1) y Gimnástica Segoviana (5-0). Es por ello que decidió salir con el mismo planteamiento en Lasesarre, con esa intención de ser muy rocosos en labores defensivas, no correr demasiados riesgos, ni dejar espacios entre sus líneas y tratar de aprovechar alguna opción al contraataque. Ese fue uno de los grandes motivos de que no fuera un encuentro con demasiada presencia en las áreas ni ocasiones de gol. Más bien lo contrario. A ambas escuadras les costó mucho generar peligro. El Barakaldo llevaba la iniciativa, pero chocaba constantemente con la numerosa muralla defensiva de los fronterizos, quienes inquietaban momentáneamente a los locales mediante transiciones rápidas. Los porteros apenas tuvieron trabajo durante toda la primera mitad. El primer aviso fue del cuadro irundarra a los cinco minutos de juego, en un contraataque conducido por Aranzabe en el costado derecho. Éste entregó el cuero en el interior del área a Sergio Benito, que disparó directamente a la cabeza de Unai Pérez, que tuvo que ser atendido. La respuesta de los fabriles llegó en el minuto diez, cuando Luis Bilbao dejó solo a Kepa Uriarte contra el portero con un brillante pase. Sin embargo, al mediapunta se le quedó el balón atrás cuando trató de regatear a James Wright y desperdició la oportunidad. El combinado gualdinegro fue de menos a más y acabó haciéndose con el mando de la situación de manera muy rotunda en el último tramo de la primera parte. Pablo Santiago probó suerte con un disparo de falta directa al lateral de la red y Adrián Revilla dispuso de otras dos ocasiones. La primera en un disparo desde la frontal del área que se le marchó alto y la otra fue un intento de vaselina que no le salió como deseaba y no inquietó al guardameta inglés cedido por el Aston Villa. La ley del ex Aun así, el Real Unión pudo ponerse por delante justo antes del descanso de no ser por Unai Pérez que encimó a la perfección a Víctor San Bartolomé para taparle cualquier hueco y evitar que el disparo de éste les hiciera a los suyos tener que remar a contracorriente. No obstante, nada más comenzar el segundo tiempo, Aymane Jelbat perdió el balón para que Sergio Benito definiera a placer ante Unai Pérez y estrenase el marcador. El delantero, que militó hace seis años en las filas gualdinegras, cumplió con 'la ley del ex'. El Barakaldo siguió entonces dominando, tratando de remontar, pero con la misma dificultad para ver puerta. Pasada la hora de choque, el colegiado no señaló un claro penalti por mano en el área del Real Unión. El problema acrecentaría, cuando en el minuto 70, Sergio Benito logró driblar a Muguruza y disparar cruzado para volver a batir a Unai Pérez y ampliar la renta. Los fabriles no tiraron la toalla y buscaron la portería contraria en todo momento hasta el pitido final, pero fue complicado derribar el muro defensivo, cada vez más poblado, del cuadro blanquinegro.

