Barakaldo y Bilbao Athletic se suman a la entradas baratas para visitantes en Primera RFEF
El Arenas se queda fuera por el escaso aforo de Gobela, pero se abre a acuerdos individuales y recíprocos con rivales
Bilbao
Martes, 26 de agosto 2025, 19:48
Dieciséis de los veinte clubes que competirán en el Grupo I de Primera RFEF han alcanzado un acuerdo con el objetivo de unificar el coste ... de las entradas para estos encuentros y favorecer la presencia de aficionados visitantes en los estadios. La medida, consensuada entre las entidades adscritas, fija en 15 euros el precio único de las localidades destinadas a los seguidores de los equipos visitantes en los partidos de la fase regular.
En el Grupo I de Primera RFEF hay tres equipos vizcaínos. Se han sumado a la iniciativa dos de ellos, el Barakaldo y el Bilbao Athletic. El Arenas, recién ascendido, no lo ha hecho. Su presidente, Gorka Zurinaga, ha explicado a EL CORREO que queda fuera por un problema de aforo. Gobela (en donde jugarán hasta que en enero se trasladen a Fadura) tiene un aforo de 1.221 personas y el club tiene 700 socios.
«No nos podemos sumar a nivel general, pero hemos dejado claro que estamos dispuestos a hacerlo a nivel particular y de forma recíproca con otros clubes», ha indicado el dirigente arenero.
Además de Barakaldo y Bilbao Athletic se han sumado a la iniciativa Unionistas de Salamanca, Guadalajara, Osasuna Promesas, Talavera de la Reina, Racing de Ferrol, Cacereño, Celta B, Lugo, Zamora, Tenerife, Ponferradina, Mérida, Ourense y Avilés. Además del Arenas quedan fuera el Arenteiro (con problemas de aforo), Pontevedra y Real Madrid Castilla.
