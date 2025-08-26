El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Barakaldo y Bilbao Athletic el pasado mayo en Lasesarre. Yvonne Iturgaiz

Barakaldo y Bilbao Athletic se suman a la entradas baratas para visitantes en Primera RFEF

El Arenas se queda fuera por el escaso aforo de Gobela, pero se abre a acuerdos individuales y recíprocos con rivales

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Bilbao

Martes, 26 de agosto 2025, 19:48

Dieciséis de los veinte clubes que competirán en el Grupo I de Primera RFEF han alcanzado un acuerdo con el objetivo de unificar el coste ... de las entradas para estos encuentros y favorecer la presencia de aficionados visitantes en los estadios. La medida, consensuada entre las entidades adscritas, fija en 15 euros el precio único de las localidades destinadas a los seguidores de los equipos visitantes en los partidos de la fase regular.

