Sabin Merino peleando por un balón en Lasesarre. Avilés
Primera Federación

El Avilés tumba el fortín de Lasesarre

Barakaldo CF 1-2 Club Avilés Industrial ·

El Barakaldo concede su primera derrota en casa de la temporada, marcada por su falta de precisión, errando incluso un penalti en el descuento

Peru Olazabal

Barakaldo

Domingo, 7 de diciembre 2025, 21:13

Comenta

El Avilés, pero sobre todo, la falta de precisión del propio Barakaldo, tumbaron el fortín de Lasesarre. El conjunto gualdinegro cayó frente a los asturianos ... por 2-1, pese a realizar once disparos más que su rival, que estuvo 35 minutos con un jugador menos sobre el verde. Los fabriles incluso fallaron un penalti en el tiempo de descuento, confirmando su escaso acierto frente a la portería, que le costó su primera derrota de la temporada en casa. De este modo, se quedan dos puntos sobre el descenso y cinco por debajo del play-off.

