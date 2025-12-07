El Avilés tumba el fortín de Lasesarre

El Avilés, pero sobre todo, la falta de precisión del propio Barakaldo, tumbaron el fortín de Lasesarre. El conjunto gualdinegro cayó frente a los asturianos ... por 2-1, pese a realizar once disparos más que su rival, que estuvo 35 minutos con un jugador menos sobre el verde. Los fabriles incluso fallaron un penalti en el tiempo de descuento, confirmando su escaso acierto frente a la portería, que le costó su primera derrota de la temporada en casa. De este modo, se quedan dos puntos sobre el descenso y cinco por debajo del play-off.

Barakaldo CF Ispizua; De Jesús (Pedernales, min. 71), Arana, Dufur, Oier López; Muñoz (Eric Pérez, min. 64), Naveira, Huidobro, De León (Mandiang, min. 71); Galarza (Valiño, min. 64) y Sabin Merino (Torra, min. 64). 1 - 2 Real Avilés Industrial Álvaro Fernández; Campabadal (Eze, min. 71), Babin, Granero, Osky (Viti, min. 24); Guzmán (Adri Gómez, min. 71), Gete, Bautista, Cayarga (Raúl Hernández, min. 59); Santamaría y Rubio (Yasser, min. 59). GOLES 0-1; Cayarga (min. 2). 0-2; Rubio (min. 29). 1-2; Huidobro (min. 41).

ÁRBITRO Álvaro Juncal amonestó a los locales Huidobro (min. 59) y Arana (min. 78) y a los visitantes Yasser (min. 85) y Granero (min. 90) y expulsó a Kevin Bautista por doble amonestación (min. 48 y min. 55).

La primera parte estuvo marcada por la determinación en las áreas. El Avilés aprovechó las pocas ocasiones que dispuso. De hecho, ni siquiera habían transcurrido dos minutos de juego, cuando Berto Cayarga abrió la lata al rematar a puerta vacía un gran pase desde el costado derecho de Raúl Rubio. Tras varios intentos de devolver la igualdad de los gualdinegros, antes de cumplirse la primera media hora de choque, los mismos protagonistas, con los papeles cambiados, ampliaron la renta de los asturianos. Cayarga centró a Rubio para que firmase el 2-0. El encuentro pintaba realmente mal.

Mientras, el Barakaldo necesitó realizar una decena de disparos hasta poder marcar. Sabin Merino, José de León, Unai Naveira y Julen Huidobro protagonizaron las acciones más claras. Este último, en el minuto 41, convirtió precisamente una de las ocasiones más difíciles. El centrocampista anotó con un derechazo desde la frontal del área que tocó en el poste izquierdo y entró para recortar distancias. Poco antes, Ibon Ispizua había evitado el 0-3 con una parada salvadora a Santamaría en un uno contra uno. Por lo tanto, el partido quedaba muy abierto de cara al segundo tiempo, donde los fabriles tenían los deberes de ser más férreos atrás y tener más mordiente en ataque. Ya ejercían una clara superioridad.

La esperanza de los baracaldeses por darle la vuelta al marcador aumentó cuando, en el minuto 55, Kevin Bautista fue expulsado por doble amonestación. A partir de ese momento, el Avilés cerró líneas y enfocó todas sus energías en defender su ventaja. Entonces, al Barakaldo le costó todavía más generar peligro. Eran muchas interrupciones que impedían a los locales imprimir los altos ritmos de juego en los que se encuentran cómodos. Aun así, tuvieron suficientes ocasiones para sacar algo positivo.

El tiempo de descuento fue delirante. Babin cometió un penalti por mano que corroboró el videoarbitraje. Oier López fue el encargado de lanzar la pena máxima, pero Álvaro Fernández se erigió como héroe de los suyos al pararlo con los pies, cuando se lanzó al lado izquierdo. El Barakaldo reclamó que se repitiera porque el guardameta se adelantó, pero tras una nueva revisión, el árbitro volvió a mantener su decisión y pitó el final.